Serie A1 femminile, rinviata la gara di Capodanno tra Dinamo Sassari e Geas Sesto San Giovanni

In vista del match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile, in programma il giorno di Capodanno al PalaSerradimigni di Sassari, l’Allianz Geas Sesto San Giovanni ha eseguito i necessari tamponi molecolari.

L'esito è stato negativo per tutto il gruppo squadra delle rossonere. Nonostante questo il match non verrà disputato ed è rinviato a data da destinarsi. Il motivo è in ordine al fatto che, nella tarda serata del 30 dicembre, la società della Dinamo Sassari ha avvisato il Geas di alcune positività riscontrate nel proprio roster.

In accordo reciproco, si è dunque deciso di rinviare l’incontro che avrebbe dovuto disputarsi in Sardegna il 1 gennaio con palla a due alle ore 20.30.

Per l'Allianz Geas Sesto San Giovanni è il secondo rinvio consecutivo dopo quello relativo alla partita in programma lo scorso 23 dicembre al PalaCarzaniga contro La Molisana Campobasso. Quello tra Geas e Dinamo Sassari è il quarto rinvio ufficiale, su sette incontri in programma, della tredicesima giornata del massimo campionato nazionale di basket femminile.

Al momento restano in cartellone i match Virtus Bologna-Famila Schio, Broni-Limonta Costa Masnaga e Umana Reyer Venezia-Akronos Moncalieri tutti in programma domenica 2 gennaio.

Ma a questo punto, sulla scorta di quanto già accaduto in LBA e Serie A2 maschile, non è da escludere un provvedimento della Lega Basket Femminile per il rinvio complessivo della giornata