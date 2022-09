Torneo Città di Schio, due test importanti per la crescita dell'Allianz GEAS

Prosegue la preseason dell’Allianz GEAS Sesto San Giovanni che, dopo l’impegnativo ritiro a Pinzolo, è tornata in campo per il Torneo Città di Schio.

Le ragazze di coach Zanotti hanno affrontato in semifinale l'Umana Reyer Venezia, vincendo 59 a 63 e approdando in finale. Il match per l’assegnazione del trofeo è stato invece a senso unico, con Schio capace di imporre tutta la propria fisicità vincendo 90 a 56.

Risultati a parte l’importante è fare passi avanti nella preparazione e a confermarlo sono le parole di coach Cinzia Zanotti: “Gli ultimi giorni sono stati importanti per mettere a punto il lavoro svolto in ritiro e in generale tutto ciò che abbiamo fatto finora".

E ancora: "Il torneo è stato reso un po’ più difficile dalle rotazioni limitate, ma allo stesso tempo abbiamo sfruttato l’occasione per giocare con quintetti diversi dal solito, anche con tre lunghe contemporaneamente: Trucco, Begic e Moore o Tava. Abbiamo avuto modo di confrontarci con squadre di alto livello e, al di là dei risultati, è stata un’esperienza molto utile".

E ancora: "Ho avuto risposte positive da Ramon, che ha appena sedici anni, ed è stata protagonista in positivo nel match contro Venezia (anche la Reyer ha dato tanto spazio alle proprie giocatrici più giovani)".

"Schio – conclude Zanotti – in questo momento è oggettivamente lontana, hanno mostrato grande fisicità, ma anche questo ci dà tanti spunti per il prosieguo del lavoro”.

Tra qualche giorno siamo di nuovo in campo, a San Martino, e poi entreremo nella settimana che porta all’opening day. Scaldiamo i motori per rivedere in azione le rossonere!