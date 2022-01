Geas Sesto San Giovanni in campo a Costa Masnaga per la seconda edizione del derby lombardo

Nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 di basket femminile l’Allianz Geas Sesto San Giovanni affronterà il Limonta Costa Masnaga nella seconda edizione del derby lombardo. Palla a due alle ore 18.00 sul parquet di Via Verdi nel centro in provincia di Lecco.

Sesto San Giovanni è ottava in graduatoria con 12 punti ed arriva al derby da una sconfitta incassata al PalaNat contro la prima in classifica Famila Schio, 72-76 il finale dopo aver recuperato da uno svantaggio di 16 punti ed essere arrivata in rimonta fino al -2 .

Le lecchesi, di contro, sono decime in graduatoria con 8 punti e dopo aver saltato le due gare con la Dinamo Sassari e La Magnolia Campobasso, nell’ultimo turno hanno perso con la Passalacqua Ragusa per 62-80.

“Quelle con Costa sono sempre partite combattute: dovremo cercare di controllare i ritmi e mettere attenzione difensiva su ogni singola avversaria - sottolinea Coach Zanotti in un'intervista al sito ufficiale del club - Affronteremo una squadra brava a prendere vantaggi da un gioco fluido fatto anche di tanti 1 contro 1. Sarà un match tosto”.

Le rossonere, che dovranno scendere nuovamente sul parquet mercoledì 26 nel recupero del match in trasferta con Faenza, partono dagli aspetti positivi visti sul parquet contro la Famila Schio e proveranno a ripetere il risultato dell’andata, quando al PalaNat erano riuscite ad avere la meglio sulle ragazze di coach Seletti per 77-73.

Rispetto alla gara d’andata ed alle ultime partite del 2021, al gruppo della Limonta mancherà la forte ala-pivot statunitense del 1995 Jessica Jackson, che dopo aver fatto registrare in 11 gare una media di 10.9 punti e 4.8 rimbalzi, causa il riacutizzarsi di un problema al ginocchio e l’aggravarsi della situazione pandemica, ha deciso di tornare a casa negli States.

Le ragazze di coach Zanotti dovranno però prestare ugualmente attenzione alle incursioni della talentuosissima giovane (classe 2004) esterna prodotto del vivaio di Costa Matilde Villa, che sta producendo 15.7 punti (nona in A1), 6.2 rimbalzi e 4.3 assist (sesta nel nostro campionato), a quelle dell’esperta e pericolosa guardia-ala lombarda nata nel 1991 Laura Spreafico, a referto con 14.8 punti e 3.4 rimbalzi.

A loro si aggiunge la fisicità del centro americano classe 1998 Mikayla Vaughn, che sta macinando 10.2 punti e 7.6 rimbalzi, e all’energia della lunga del Lussemburgo classe 1997 Lisa Jablonowski, che sta facendo registrare 7.7 punti uniti a 8 rimbalzi.

A queste si unisce un fresco gruppo di giovani atlete cresciute nel vivaio della società, uno dei migliori d’Italia, composto dalle esterne del 2003 Vittoria Allievi (6.3 punti, 4.2 rimbalzi e 2.3 assist) e Laura Toffali, dalla playmaker classe 2002 Giorgia Balossi, dalle play-guardie del 2004 Eleonora Villa (7.2 punti) e Beatrice Caloro, dall’esterna del 2005 Ilaria Bernardi e dalle lunghe, rispettivamente del 2003 e del 2005, Marika Labanca e Cristina Osazuwa.

Appuntamento alle ore 18.00 alla Palestra Comunale di Via Verdi a Costa Masnaga per un match che si preannuncia spettacolare.