Geas Sesto San Giovanni, il covid ferma ancora la Serie A1: salta il match con Faenza

L’Allianz Geas Sesto San Giovanni comunica, in una nota di stampa, che la partita contro la E-Work Basket Project Faenza è rinviata a data da destinarsi. Il motivo del rinvio è in ordine alla presenza di alcuni casi di positività al coronavirus Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra della E-Work.

Il match, valido per la 14° giornata della Serie A1 Techfind di basket femminile, era in programma per mercoledì 26 gennaio al PalaBubani di Faenza con palla a due alle ore 18.30.

La gara era già stata rinviata lo scorso 9 gennaio. Per le rossonere di Coach Zanotti si tratta del terzo rinvio dopo quello del 27 dicembre con La Molisana Campobasso e quello del 2 gennaio con la Dinamo Sassari.

La squadra di Sesto San Giovanni tornerà sul parquet domenica 30 gennaio al PalaNat quando affronterà la Use Rosa Scotti Empoli.