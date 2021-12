Serie A1 femminile, rinviata Geas Sesto San Giovanni-Magnolia Campobasso

Con una nota di stampa apparsa sul proprio sito ufficiale l’Allianz Geas Sesto San Giovanni comunica di aver ufficialmente ricevuto dagli organi competenti la conferma del rinvio della gara n. 1447 del campionato di Serie A1 di basket femminile con La Molisana Magnolia Basket Campobasso.

La gara era in programma per oggi, giovedì 23 dicembre, al Palacarzaniga con palla a due alle ore 20.00. Il motivo del rinvio è la positività al coronavirus Covid-19 riscontrate ieri mattina nel gruppo squadra.

I rimanenti componenti del gruppo squadra del Geas sono stati monitorati sia ieri sera che nella tarda mattinata di oggi con test antigenico e sono tutti risultati negativi.

Nella nota di stampa l’Allianz Geas "Ringrazia la Federazione Italiana Pallacanestro, la Lega Basket Femminile e La Molisana Magnolia Campobasso per aver compreso e condiviso l’importanza di una decisione presa nell’ottica di prevenzione del contagio in un momento difficile non solo per il basket ma per tutto il Paese".

"La società - conclude la nota - si scusa con i propri tifosi e sostenitori per la tempistica con cui viene data l’informazione e augura a tutti un sereno Natale e un buon 2022"