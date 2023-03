Serie A1 LBF, l'Allianz Geas cade al PalaMinardi di Ragusa

Esce dal campo sconfitta al termine di una lunga e dura battaglia l'Allianz Geas di coach Zanotti. Prevale 60 a 56 la Passalacqua Ragusa di Lino Lardo che mette fine ai sogni di fattore campo playoff delle rossonere.

Coach Zanotti analizza così la sconfitta: “Ci è mancata un po’ di lucidità. In difesa abbiamo retto bene, ma poi bisogna anche far canestro convertire. Abbiamo lasciato lì troppi canestri facili e ne paghiamo le conseguenze. Torniamo in palestra e con serenità ci prepariamo alla sfida con Venezia”.

La partita - L’inizio punto a punto vede, a parte il 5-6 con canestro di Gorini, sempre avanti Ragusa, capace di allungare sul 10 a 6 con i liberi di Anigwe. Dotto accorcia segnando dalla lunga, Panzera emula la compagna e la sfida si accende.

Nella seconda frazione cala leggermente in termini di produttività offensiva il Geas, Ragusa mette la freccia e tocca anche la doppia-cifra di vantaggio, ma come al solito le rossonere non mollano. Recupero e terzo periodo giocato alla pari. Nel finale succede di tutto: Ragusa sembra chiuderla portandosi sul +8, ma dopo un timeout con rimessa in zona d’attacco arriva l’infrazione di 5”.

Panzera a rimbalzo d’attacco e Moore con l’and one ridanno ossigeno all’Allianz. Nell’altra metà campo, dopo i tiri liberi trasformati a seguito del fallo sistematico, Holmes sbaglia da oltre l’arco e Ragusa, conquistando il rimbalzo fa suoi i due punti.

Il tabellino di Passalacqua Ragusa - Allianz Geas Sesto San Giovanni 60 - 56 (20-19, 37-31, 51-49, 60-56)

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 5 (1/1, 1/7), Consolini, Di Fine NE, Olodo NE, Salice NE, Mallo NE, Dotto F. 8 (1/3, 2/4), Hampton* 10 (2/5, 1/5), Vitola* 14 (6/12, 0/1), Attura* 4 (0/2, 1/3), Ostarello 6 (3/4, 0/2), Anigwe* 13 (4/5 da 2) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 17/32 - Tiri da 3: 5/24 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 38 7+31 (Vitola 11) - Assist: 14 (Dotto F. 3) - Palle Recuperate: 8 (Attura 2) - Palle Perse: 16 (Romeo 4)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 9 (1/5, 2/4), Moore* 16 (5/7 da 2), Begic 4 (0/3, 1/2), Arturi NE, Gorini* 5 (1/1, 1/6), Bestagno*, Tava NE, Trucco* 7 (2/7, 1/4), Panzera 15 (3/4, 3/8), Holmes* Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 12/30 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 34 7+27 (Trucco 10) - Assist: 14 (Gorini 4) - Palle Recuperate: 9 (Dotto C. 3) - Palle Perse: 18 (Squadra 4) Arbitri: Caforio A., Di Martino V., Mura E.