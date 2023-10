Serie A1 femminle, un'Allianz Geas perfetta supera a domicilio la Passalacqua Ragusa

Squadra in casa

Squadra in casa Passalacqua Ragusa

Seconda vittoria consecutiva per l'Allianz Geas Sesto San Giovanni che supera 69-73 il Passalacqua Ragusa. Le ospiti accumulano il loro vantaggio nei primi tre quarti sfruttando la serata particolarmente ispirata di Panzera nel tiro da oltre l'arco (18 punti con 4/6 da tre); grande contributo anche da parte di Moore (22 punti) e Gwathmey (19 punti).

Alle siciliane non basta la prova di Juskaite (top scorer con 24 punti) e il 71% dal campo di Chidom. Non riesce quindi la rimonta a Ragusa che all’esordio casalingo contro Geas trova la classica squadra perfetta, così come sottolineato con grande soddisfazione dalla stessa coach Zanotti a fine incontro.

Padrone di casa senza Jakubcova assente per una forma virale, mentre Sesto senza Begic e Dotto. Le ospiti cominciano bene con Moore, Panzera e Gwathmey, senza che la difesa di Ragusa riesca a contenere.

Difesa che poi cambia invece nella seconda parte di gara, quando, dopo essere arrivata sotto anche di 15 punti, coach Lardo ordina la zona che produce l’effetto sperato. Juskaite (24 punti e migliore realizzatrice dell’incontro) è un fattore, Chidom si fa sentire sotto canestro,

Pastrello mette grande energia e Ilaria Milazzo fa la…Ilaria Milazzo e piazza la tripla del -1 sul finale. Non basta. Perché l’inerzia resta ad appannaggio della formazione ospite che alla fine la vince 69-73.

Il tabellino

Passalacqua Ragusa - Allianz Geas Sesto San Giovanni 69 - 73 (17-25, 30-41, 51-63, 69-73)



PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 3 (0/4, 1/3), Spreafico* 2 (1/3, 0/6), Di Fine NE, Milazzo* 12 (3/5, 2/5), Salice NE, Pastrello 3 (1/3 da 2), Juskaite* 24 (6/9, 2/5), Miccoli 5 (1/1, 1/5), Chidom* 20 (10/13, 0/1), Nikolic NE Allenatore: Lardo L.



Tiri da 2: 22/38 - Tiri da 3: 6/25 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 30 10+20 (Pastrello 6) - Assist: 11 (Milazzo 4) - Palle Recuperate: 7 (Juskaite 4) - Palle Perse: 10 (Thomas 3) - Cinque Falli: Miccoli

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 22 (8/11 da 2), Conti* 3 (1/4 da 3), Arturi, Bestagno 5 (1/1, 1/2), Tava, Trucco* 6 (1/2, 1/5), Panzera* 18 (3/6, 4/6), Ramon NE, De Lise NE, Gwathmey* 19 (8/13, 1/4) Allenatore: Zanotti C.



Tiri da 2: 21/33 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 33 7+26 (Moore 7) - Assist: 18 (Gwathmey 4) - Palle Recuperate: 8 (Panzera 2) - Palle Perse: 16 (Panzera 4)



Arbitri: Bartoli E., Chersicla A., Castellaneta A.