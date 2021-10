Serie A1, bella vittoria della Geas Sesto San Giovanni: sconfitta Faenza 75-56

Bell'esordio al PalaCarzaniga per la Allianz Geas Sesto San Giovanni. Le ragazze di Coach Zanotti superano la E-Work Faenza con 19 punti di scarto. La cronaca ed il tabellino

Dopo il ko subito nel match di esordio della Serie A1 contro la Passalacqua Ragusa, la Allianz Geas Sesto San Giovanni si riscatta prontamente superando al PalaCarzaniga la matricola E-Work Faenza. Il match, terminato, 75-56 per le rossonere, di fatto non ha avuto storia. I parziali dellde singole frazioni ne sono la testimonianza più chiara.

La partita. Parte subito forte la Geas che, grazie ad un parziale di 10-0, a metà della frazione è avanti di +8. A quel punto Faenza abbozza una reazione ma non riesce a ridurre la distanza a meno di 5 punti. Nel secondo quarto l'Allianz piazza il parziale decisivo chiudendo la frazione sul 21-9 ed il primo tempo sul 37-20.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa Faenza prova a rimettersi in corsa e gioca una frazione punto a punto con le padrone di casa, ma il distacco di fatto resta invariato, +16 per la Geas. Nel quarto decisivo le rossonere giocano un'altra frazione ad alto livello allungando a +19 il distacco finale. Finisca 70-56 con l'Allianz Sesto San Giovanni che conquista i primi due punti della stagione.

Quanto alle prove delle singole da segnalare due atlete in doppia doppia per Sesto, Ivana Raca 12 punti e 10 rimbalzi e Bashaara Keyana Graves, 17 punti e 11 rimbalzi. Molto bene anche Sara Crudo top scorer di serata con 21 punti. Per Faenza si salvano Jori Davis ed Elisa Policari che chiudono il referto rispettivamente con 13 e 12 punti

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni-E-Work Faenza 75-56. I parziali: 16-11; 21-9; 13-14; 25-22

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto 11, Raca 12, Crudo 21, Graves 17, Trucco 11, Ramon 0, Beachi ne, Merisio 3, Valli ne, Ercoli ne. Allenatore: Zanotti

E-Work Faenza: Kunaiyi-Akpanah 8, Cupido 7, Policari 12, Castello 0, Davis 13, Schwienbacher 10, Cappellotto 0, Manzotti ne, Llorente 4, Porcu 2. Allenatore: Sguaizer