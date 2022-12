Serie A2, il Sanga Milano ospita Costa Masnaga per il Big Match di giornata

Inizia con un match di cartello il dicembre de Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano. Sabato 3 dicembre, palla a due alle ore 18, al PalaGiordani arriva il Limonta Costa Masnaga per una partita che di fatto è il big match di giornata del Girone Nord del Campionato di Serie A2 di basket femminile.

Un match che può contare molto anche in ottica qualificazione alla Coppa Italia.

Partita che si preannuncia intensa con Costa che è tra le squadre più giovani e talentuose del girone e che vuole mettere in cassa forte il quarto posto in classifica.

Costa Masnaga può contare sul migliore attacco dell’intera A2, capace di segnare oltre 77 punti a partita; non sorprende quindi che siano ben quattro le giocatrici del club lecchese in doppia cifra per media punti (Allevi, Brossman, Fietta e Villa a cui si aggiunge Villaruel che sta segnando 9,4 punti a partita).

Altra statistica importante quella dei rimbalzi: Costa infatti è anche la miglior squadra dell’A2 in questa categoria soprattutto grazie ai 13 rimbalzi a partita garantiti da Brosmann.

“Quella contro Costa - dichiara Tay Madonna alla vigilia del match - sarà sicuramente una partita di grande intensità, mi aspetto che tengano un ritmo molto alto per tutto l’arco della partita".

"Abbiamo avuto modo di incontrare Costa anche nel pre-campionato e sappiamo - sottolinea l'atleta Orange - che non sarà una partita facile, ma a ben vedere di partite facile non ne abbiamo mai avute! Il fattore campo indubbiamente conterà molto, ma per vincerla dovremo essere brave ad impostare il nostro ritmo e impedire a loro contropiede facili”.