Serie A2 femminile, Sanga Milano dieci e lode: vittoria anche contro la Ecodent Alpo

Arriva alla doppia cifra la striscia di vittorie consecutive de Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano che vince 59-71 sul parquet di Villafranca di Verona della Ecodent Alpo.

Orange sempre in controllo del match se non per un giro a vuoto all’inizio del quarto periodo che ha costretto le giocatrici di coach Pinotti, insieme ai tanti errori ai liberi, a tenere alta la concentrazione fino alla fine.

Vittoria storica visto che segna la matematica qualificazione alla Coppa Italia, un traguardo a lungo cercato e finalmente ottenuto dalle milanesi.

“C’è grande soddisfazione per avere ottenuto la prima storica qualificazione alla Coppa Italia - commenta Coach Pinotti a fine gara al sito ufficiale del club - un traguardo che negli anni passati ci era sfuggito a volte veramente per un soffio".

E ancora: "Abbiamo vinto senza avere con noi una giocatrice importante come Madonna e già a Bolzano avevamo portato a casa i due punti senza Beretta a dimostrazione che la squadra va oltre le singole ed è molto più che la semplice somma delle capacità individuali. Tutte stasera hanno giocato bene, entrambe le nostre lunghe hanno chiuso in doppia doppia, Van Der Keijl in particolare ha dovuto fronteggiare le grandi attenzioni della difesa di Alpo e lo ha fatto al meglio".

"Avevo chiesto a tutte di dare un 10% in più per sopperire all’assenza di Tay - conclude il coach delle orange - e lo hanno fatto, non posso che essere contento. Dedico questa qualificazione alla Coppa Italia a tutti i nostri Sponsor e ai tanti Amici Carissimi che ci sostengono in questa annata speciale.”

La partita - Partenza sprint de Il Ponte Casa D’Aste che promuove in quintetto Hutch vista l’assenza di Madonna; le Orange molto concrete in difesa convertono poi nella metà campo offensiva con Van Der Keil e Toffali che griffano l’11-2 che dà il via al match.

Dopo il Time-Out Alpo approfitta dei problemi di falli di Milano e con Marinkovic si riporta sul- 9-11; è Van Der Keijl a riportare le sue sul +6 con due canestri pressoché consecutivi; le fa eco immediatamente Guarneri che segna gli ultimi 5 punti del quarto portando le due squadre al primo riposo sul 11-20.

Rosignoli e Vitari provono a scuotere le padroni di casa ma le Orange non si scompongono punendo immediatamente il passaggio a zona delle avversarie e trovando un parziale di 6-0 firmato da Guarneri, Van Der Keijl e Toffali che vale il 16-26.

Cresce la fluidità in attacco del Sanga che fa girare la palla con grande naturalezza andando a trovare punti nel pitturato con Guarneri e Van Der Keijl (18.-31).

Un nuovo passaggio a zona delle alpensi frena il ritmo delle milanesi inducendo coach Pinotti a chiamare un time-out a 150 secondi dalla fine del primo tempo sul punteggio di 21-31. Pausa che fa bene alle ospiti che trovano nuovamente i buchi nella zona di Alpo che rimane attaccata alla partita grazie ai tiri di Marinkovic che portano le due squadre al riposo lungo sul 25-34.

Più vivace il terzo quarto con le due squadre che partono forte in attacco senza però riuscire a piazzare parziali importanti per le alpensi è Diene a prendersi maggiori responsabilità mentre le Orange proseguono con il gioco corale, è quindi Penz a trovare la tripla del +13 che induce la panchina di Alpo a chiamare il timeout dopo poco più di 3 minuti di gioco.

Al rientro in campo poco è cambiato con gli attacchi che continuano ad aver ragione sulle difese. A 4 minuti dalla fine coach Pinotti è costretto a richiamare in panchina Van Der Keijl, miglior realizzatrice del match a causa del terzo fallo commesso dal centro olandese.

Inizia una fase molto frammentata della partita con entrambe le squadre in bonus e quindi tanti viaggi in lunetta che tengono aperto il match. Due triple aprono un bel parziale del Sanga che vola sul +16 si va così all’ultima pausa sul 46-62. Sanga che all’inizio dell’ultima frazione deve fronteggiare il grande agonismo di Alpo dando così il via ad una fase frenetica del match che favorisce le padroni di Casa che si riportano sul -9.

Moriconi segna in penetrazione riportando sul -7 le venete; quando mancano 4 minuti alla fine arriva il primo canestro Orange a firma Susanna Toffali. Canestro che ferma l’emoragia ma che non basta chiudere la partita nonostante il +7 a 80 secondi dalla fine. A 53 secondi dalla fine Novati segna i due tiri liberi che chiudono di fatto il match.

Il tabellino di Ecodent Alpo - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 59 - 71 (11-20, 25-34, 46-62, 59-71)

ECODENT ALPO VILLAFRANCA DI VERONA: Turel NE, Fiorentini NE, Rosignoli* 4 (2/5, 0/3), Diene* 8 (4/6, 0/2), Moriconi* 5 (1/9, 1/7), Soglia 10 (3/5 da 2), Pastore, Furlani NE, Vitari 6 (2/3 da 3), Mancinelli* 11 (1/8 da 2), Marinkovic* 15 (5/12, 1/3), Franco NE Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 16/48 - Tiri da 3: 4/19 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 45 16+29 (Mancinelli 17) - Assist: 12 (Mancinelli 5) - Palle Recuperate: 6 (Mancinelli 3) - Palle Perse: 9 (Moriconi 3) - Cinque Falli: Moriconi, Soglia

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 14 (4/5, 1/2), Novati* 5 (1/2, 0/1), Guarneri 11 (3/6 da 2), Beretta 3 (0/2, 1/3), Penz* 12 (3/6, 2/6), Thiam NE, Van Der Keijl* 20 (10/18 da 2), Bonomi 6 (0/2, 2/8), Hatch*, Finessi NE Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 21/44 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 11/22 - Rimbalzi: 50 16+34 (Guarneri 12) - Assist: 13 (Penz 5) - Palle Recuperate: 5 (Toffali 2) - Palle Perse: 11 (Guarneri 3)

Arbitri: Gallo S., Biondi M.