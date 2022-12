Serie A2 Basket femminile, Castelnuovo Scrivia passa sul parquet di Carugate

Larga vittoria per l'Autosped Castelnuovo Scrivia che s'impone 66-87 sul parquet della coriacea Dimensione Bagno Carugate.

Ben sei atlete della capolista del Girone Nord della Serie A2 di basket femminile chiudono il referto in doppia cifra. Capolista, che al pari del Sanga Milano, mantiene la sua imbattibilità in stagione.

Buona notizie per le piemontesi anche dal fronte infortuni, torna in rotazione anche recuperano Rulli, 13 punti per lei in complessivi 12' minuti di gioco.

Per la Dimensione Bagno Carugate dell'ottimo Coach Colombo, che ha aggiunto in settimana al roster Morra, bene Baiardo che chiude il referto con 17 punti all'attivo.

Il tabellino di Dimensione Bagno Carugate-Autosped Castelnuovo Scrivia 66-87. Progressione parziali: 13-19, 31 - 45, 49 - 70

Dimensione Bagno Carugate: Belosevic 15, Diotti 11, Cassani 16, Nespoli 3, Baiardi 17, Usuelli 2, Osmetti, Andreone 2, Faroni, Marino.

Autosped Castelnuovo: Marangoni 4, Premasunac 13, Bonasia, 11, Leonardi 12, Gianolla 12, Bernetti, Rulli 13, Baldelli 11, Smorto 6, Castagna 1, Gatti 4