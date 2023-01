Serie A2 femminile, il Sanga Milano riprende la marcia: sconfitta Ponzano 76-58

Apre il nuovo anno del Sanga Milano con la sfida contro la PosaClima Ponzano di coach Gambarotto. I propositi per la squadra meneghina erano quelli di ritrovare continuità in campo e di riprendere il ritmo che c’era nei match di stagione fino alla dura battuta di arresto del 22 dicembre contro la Autosped Castelnuovo Scrivia.

Ed i propositi sono stati rispettati grazie ad una chiara vittoria, 78-65 il finale, arrivato dopo 40' minuti combattuti quasi alla pari e decisi da un clamoroso parziale di 10-0 nel quarto finale

La partita - Varaldi e Tivenius per i primi quattro punti del match, Sanga però è squadra di razza e risponde con Penz e Novati per il 7 a 4. Bonomi trova la risposta pronta di Iuliano per il 10 a 6; Penz esce dai blocchi, fa saltare a vuoti Varaldi e scrive ancora il +6. Iuliano sugli scudi in questa prima frazione di gioco, la play Bresciana viene persa e punisce la difesa milanese.

Novati e Tivenius controbattono da ambe le parti. Bonomi Sora per il +7 costringendo coach Gambarotto al primo timeout sul punteggio 17 a 10. Pellegrini entra e sblocca la Posaclima dai 6.75 (17 a 15). Iuliano e Mioni fanno 2/4 dalla linea della carità per il pareggio, ma è Penz a chiudere il periodo sul 19 a 17 Sanga.

Beretta dai 6.75 e Mioni da dentro il pitturato aprono la seconda frazione di gioco. L’ex di turno Van Der Keijl trova i primi due punti della serata riportando le lunghezze di vantaggio a 5. Pellegrini su assist di Tivenius trovano la risposta pronta di Madonna ma è sempre +4 Sanga. Capitan Gobbo raccoglie l’assist di Iuliano ma le disattenzioni difensive costringono coach Gambarotto a chiamare timeout sul 28 a 24.

Dopo il minuto di spospensione, la terza su altrettanti tentativi di Pellegrini esalta la Posaclima che si ritrova pienamente in partita sul -1. Coach Pinotti costretto a correre ai ripari e chiama timeout con ancora 4’ e 11’’ da giocare nel secondo periodo. Hatch torna a far correre Sanga con un canestro da 3 e un paio di ingenuità delle biancoverdi rilanciano la formazione lombarda che trova una mini fuga con il percorso netto dai liberi di Madonna (33-27).

Iuliano mostra i muscoli e trova spazio per 2 punti; una difesa impeccabile manda Varaldi in contropiede e mette a segno il punto numero 31 per la Posaclima, che vale l’ennesimo -2. Coach Pinotti ferma nuovamente il match e la scelta paga: è di nuovo Sanga a segnare nel finale di quarto, questa volta con Van Der Keijl per il 35 a 31.

I due punti di Toffali trovano la risposta di Gobba che insacca senza difficoltà. Il capitano fa sentire la sua fisicità sotto canestro e infila altri 2 canestri firmando un personalissimo parziale di 6-2 che vale il vantaggio. Coach Pinotti è costretto a fermare nuovamente il match. Van Der Keijl, Iuliano, Tivenius e Toffali continuano a macinare punti.

Scontro tra lunghe sotto le plance, il punteggio rimane sempre in parità ma l’intensità del match si è alzata da ambe le parti. Madonna punisce una difesa incerta di Ponzano. Primo canestro in maglia biancoverde per Valli che riporta la formazione ospite sul -3 (48-45). L’ultimo sussulto è però di Sanga che dalla lunetta fissa il punteggio del terzo quarto sul 52 a 45.

Il 2+1 di Toffali lancia la fuga di Sanga. Penz piazza il +14 ed ora la formazione di casa dilaga: la Posaclima è alle corde. Penz da 3 spacca definitivamente la gara firmando un parziale di 10 a 0 terrificante(62-45), quasi inspiegabile per quello visto fino a pochi minuti prima.

Tivenius non molla, ma ormai è tardi. Ponzano ci prova fino in fondo ma il tonnellaggio delle due squadre è troppo differente: finisce 76-58.

Il tabellino di Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano-Posaclima Ponzano 78-65. Parziali: 19-17, 35-31; 52-45

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano: Penz 15, Toffali 14, Novati 11, Van Der Keijl 11, Madonna 7, Guarnieri 5, Beretta 5, Bonomi 5, Hatch 3, Thiam. N.e.: Serralunga e Finessi. All.: Pinotti.

Posaclima Ponzano: Tivenius 12, Iuliano 9, Pellegrini 9, Gobbo 8, Mioni 9, Varaldi 4, Valli 4, Favaretto 3. N.e.: Pertile, Bianchi e Rosar. All.: Gambarotto.