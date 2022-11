Serie A2 Basket femminile, Carugate cede in casa contro la Podolife Treviso

Squadra in casa

Successo prezioso per la Podolife Treviso che espugna il parquet della Dimensione Bagno Carugate, 49-61 il finale.

Carugate gioca una partita tenace guidata dalla solita Diotti da 18 punti, ma le trevigiane grazie a un secondo quarto da 8-26 e alle doppie cifre di Vespignani, Gini e Ramò riescono a spuntarla in un sfida importante per il rilancio in zona Playoff.

Il tabellino di Dimensione Bagno Carugate - Podolife Treviso 49 - 61 (14-12, 22-38, 34-52, 49-61)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Belosevic* 6 (2/9, 0/1), Usuelli 2 (1/2, 0/1), Diotti* 18 (5/10, 2/8), Osmetti, Cassani* 12 (4/7, 1/5), Andreone, Nespoli* 5 (2/4, 0/2), Khozobashiovska, Faroni, Baiardo* 6 (0/3, 2/6), Marino NE Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 5/27 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 38 10+28 (Belosevic 9) - Assist: 14 (Cassani 4) - Palle Recuperate: 13 (Belosevic 4) - Palle Perse: 20 (Cassani 5)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 5 (1/7, 1/4), Vespignani* 12 (3/7, 1/3), Diodati, Amabiglia NE, Gatti 6 (3/6 da 2), Egwho* 8 (4/9 da 2), Rosset 4 (2/3 da 2), Tramontin NE, Sponchiado NE, Gini 11 (0/1, 2/7), Volpato* 2 (1/2 da 2), Ramò* 13 (3/5, 2/5) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 17/40 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 4/4 - Rimbalzi: 34 6+28 (Egwho 7) - Assist: 18 (Vespignani 6) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 3) - Palle Perse: 18 (Zagni 3) Arbitri: Spinelli J., Martinelli M.