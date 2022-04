Serie A2, Il Sanga Milano vince a Brescia e si assicura un posto tra le prime quattro

Difesa, difesa, difesa. Questo il segreto mal celato del Ponte Casa D'Aste che è andato a vincere sul difficile parquet di Brescia. Vittoria di squadra per le ragazze di coach Pinotti che hanno sempre fatto corsa di testa.

Coach Pinotti a fine partita dichiara: "Una bellissima vittoria ottenuta giocando a uomo per quaranta minuti, anche se cambiando alcune soluzioni. Una partita vinta giocando di squadra come dimostrano i minutaggi - abbiamo giocato con una rotazione a nove - e la distribuzione dei punti. Una menzione particolare per due delle nostre giocatrici più giovani, Viviani e Angelini che hanno dato un contributo molto importante. Adesso abbiamo conquistato un posto tra le prime quattro e se è difficile pensare al secondo posto abbiamo sicuramente l'opportunità di giocarci tutte le nostre carte per occupare il terzo posto nella griglia dei playoff."

La partita - Il Sanga parte bene basandosi sulla propria difesa e trovando in Novati e Toffali gli spunti per volare sul 9-2. Zelnyte e Madonna portano le Orange addirittura sul 14-4 da qui però parte la rimonta delle padroni di casa che arrivano a chiudere il quarto sul 14-16 in favore delle milanesi.

Nel secondo quarto il Sanga sembra averne di più tanto da riscavare un po' di margine sulle padroni di casa grazie alle giocate di Penz e della solita Novati mentre le bresciane si affidano a Turmel per rimanere agganciate alla partita. Si arriva così alla seconda sirena sul 27-33.

Nel terzo quarto il canovaccio della partita non cambia e il Sanga può contare anche sui contributi dalla panchina con Viviani e Angelini che rispondono presente all'appello, la prima segnando punti importanti, la seconda fornendo una prestazione di intensità in difesa contro Turmel.

Nel quarto periodo c'è spazio per la fuga delle Orange che distribuendo punti tra tutte le giocatrici riescono a volare sul 47-60 finale.

Il TABELLINO di RMB BRIXIA BRESCIA-IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO

RMB BRIXIA BASKET: Gregori 7 (2/4, 1/8), Takrou, Celani, Zanardi* 7 (1/8, 1/4), De Cristofaro* 3 (0/4, 1/8), Bonomi* 9 (0/1, 3/7), Scarsi 2 (1/3 da 2), Scalvini, Rainis* 3 (1/5 da 2), Pinardi NE, Turmel* 16 (4/9, 0/3), Tempia Allenatore: Zanardi S.

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 8 (2/6, 0/1), Novati* 14 (3/5, 2/3), Guarneri 6 (2/2 da 2), Beretta*, Viviani 11 (1/4, 3/6), Laube NE, Penz 7 (1/6, 0/6), Zelnyte* 8 (1/1, 2/3), Angelini, Madonna* 6 (3/5, 0/2)