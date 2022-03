Serie A2 femminile, a Bolzano arriva la decima vittoria consecutiva per il Sanga Milano

Il Ponte Casa D’Aste trova la decima vittoria consecutiva in casa del Basket Club Bolzano. Risultato importante per le milanesi che possono approfittare della sconfitta di Castelnuovo Scrivia per allungare nella lotta per i primi quattro piazzamenti.

Coach Pinotti a fine partita dichiara: “Vittoria preziosa perché maturata nella difficolta e che ci ha permesso di mostrare la nostra migliore caratteristica di squadra: Resilienza e Commitment". E ancora: "Abbiamo giocato un primo tempo ai limiti della perfezione poi nel secondo Bolzano ha alzato l’intensità fisica del match favorita da un arbitraggio che anziché mantenere un metro coerente si è adeguato ai ritmi in campo".

"Un fatto che purtroppo avviene spesso nei campionati femminili - conclude Pinotti - e che può mettere a rischio l’incolumità delle giocatrici. Pensiamo però ai lati positivi tra cui non posso che citare l’ottimo esordio di Zelnyte che ha subito dimostrato di poter dare un grande contributo alla squadra”.

La partita . Partono forte le Orange che danno il via alla gara con un parziale di 18-2 guidato dalle giocate di Penz e dai primi canestri dell’esordiente Zelnyte. Le padroni di casa riescono a sbloccarsi in attacco solo sulla fine del quarto, permettendo alle Orange di chiudere la frazione sul 25-12.



Nel secondo quarto il Sanga continua a controllare il match grazie alle giocate di Guarneri e Beretta. La difesa delle ragazze di coach Pinotti fa il resto e scava il margine decisivo per il match: alla pausa lunga il Sanga si presenta in vantaggio di 21 punti.

Nel secondo tempo il Sanga può permettersi di gestire la partita, inutile il tentativo di rimonta di Bolzano, facilitato da un cambio del metro arbitrale che sorprende le due squadra, alla fine però il referto rosa va alle milanesi.

Il tabellino ufficiale di Alperia Basket Club Bolzano - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 52 - 60 (12-25, 21-41, 34-48, 52-60)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cremona* 3 (0/2, 1/2), Servillo 3 (0/1, 1/2), Egwho* 13 (6/11 da 2), Fall* 6 (3/6, 0/1), Ovner* 11 (3/8, 0/4), Assentato, Desaler NE, Iob 9 (4/5, 0/1), Schwienbacher 2 (0/1, 0/4), Kob NE, Vella* 5 (2/3, 0/3) Allenatore: Sacchi R.



Tiri da 2: 18/40 - Tiri da 3: 2/19 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 32 10+22 (Egwho 8) - Assist: 6 (Egwho 2) - Palle Recuperate: 12 (Vella 5) - Palle Perse: 10 (Assentato 3)



IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali 11 (4/5, 1/3), Novati* 4 (2/4, 0/2), Guarneri 10 (3/9, 1/1), Beretta* 5 (1/1, 1/4), Viviani, Laube NE, Penz* 15 (3/5, 3/3), Zelnyte* 13 (5/7, 1/2), Angelini NE, Madonna* 2 (1/1, 0/4)

Allenatore: Pinotti U.



Tiri da 2: 19/33 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 1/4 - Rimbalzi: 39 6+33 (Beretta 8) - Assist: 14 (Beretta 3) - Palle Recuperate: 7 (Novati 2) - Palle Perse: 20 (Zelnyte 4)



Arbitri: Cassiano G., Coraggio A.