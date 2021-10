Serie A2 Femminile, primi punti in stagione per Carugate: battuta Bolzano 64-73

Arrivano alla terza giornata i primi due punti in classifica per la Blackiron-Rentpoint.it Carugate, che riesce ad espugnare il non facile campo della BCB Alperia Bolzano per 64-73.

La partita - Inizio spumeggiante per entrambe le formazioni, che nel primo quarto sbagliano davvero poco. Per Bolzano una Assentato in gas e la loro straniera, ma per Carugate, Grassia con una tripla, l'altra scandinava in campo, ma con i colori di Carugate Tulonen e a turno le loro compagne, per arrivare ad un 20-22 dopo 10 minuti.

Anche il secondo quarto sono gli attacchi a prevalere, Carugate si porta avanti fino a 6 lunghezze ma un mini parziale di 5-0 proprio nel finale, manda tutte negli spogliatoi sul 35-36.

Anche dopo l'intervallo, Carugate vede il canestro molto più largo di quello che è, Tulonen è una macchina da guerra, la capitana Diotti non ne sbaglia uno, anche Nespoli dalla panchina mette un 2/2 importante in meno di 4 minuti. Canova, all'esordio stagionale, dotata di maschera per protezione nasale, mette la sua prima tripla e Carugate vola via sul 48-61.

Con 13 punti di vantaggio, nell'ultima frazione, Carugate abbassa drasticamente i ritmi, Bolzano si riporta nel finale anche a -5 ma una bomba dall'angolo di Baiardo spegne gli entusiasmi delle trentine, così si chiude in scioltezza la gara sul 64-73 per Blackiron-Rentpoint.it Carugate

Le migliori - Bella prova di squadra, non solo Helmi Tulonen con i suoi 19 punti e ben 17 rimbalzi, oppure Diotti con 12 punti e 5 assist, o Meroni con un significativo 2/5 da tre, è la squadra che ha costruito tassello dopo tassello questa vittoria, con nove atlete a segno e una difesa più attenta del solito. Ora una difficile gara casalinga sabato prossimo, ospitando la capolista Castelnuovo Scrivia, ma da affrontare ora con maggior fiducia e più consapevolezza nei propri mezzi-

Il tabellino ufficiale di Alperia Basket Club Bolzano- Blackiron-Rentpoint.it Carugate 64-73

Alperia Basket Club Bolzano: CREMONA L. 5; SERVILLO M. 5; EGWHO A. 5; FALL S. 11; OVNER E. 23; ASSENTATO G. 12; DESALER A.; IOB A. 3; SCHWIENBACHER D.; KOB R. ne; VELLA E.

Blackiron-Rentpoint.it Carugate: Faroni NE, Baiardo* 5 (0/1, 1/5), Meroni* 12 (2/5, 2/5), Nespoli 4 (2/2 da 2), Usuelli 4 (2/2, 0/1), Diotti* 12 (4/5, 1/4), Lavezzi 5 (2/4 da 2), Canova 5 (1/1, 1/2), Grassia* 7 (2/6, 1/2), Tulonen* 19 (6/14, 0/1), Andreone