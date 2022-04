Serie A2, Carugate colpo salvezza: battuta la AS Vicenza 82-67

Carugate - AS Vicenza

Nel momento più delicato, e decisivo, della stagione si spezza la serie negativa della Blackiron-Rentpoint.it Carugate che sul parquet del Palasport cittadino centra una vittoria, 82-67 il finale, contro la AS Vicenza.

Decisive per la vittoria delle padrone di casa i 18 punti della Diotti ed i 17 di Canova contro cui non possono nulla i 16 di Villaruel e Mioni ed i 14 di Tagliapietra in uscita dalla panchina. Con questa vittoria Carugate centra la salvezza matematica,

La partita - Parte fortissima Carugate che al termine del primo quarto è avanto di +14, 27-13 il parziale. Parziale che al termine della seconda frazione resta invariato, 44-30 il risultato con cui le due squadre vanno al riposo lungo.

Nella terza frazione Carugate da lo strappo decisivo portandosi al minuto 30 sul 63-42. Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio finale di 82-67

Il tabellino di Blackiron-Rentpoint.it Carugate - A.S. Vicenza 82 - 67 (27-13, 44-30, 63-42, 82-67)



BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Faroni 2 (0/0, 0/0), Baiardo 7 (1/2, 1/1), Meroni* 16 (5/7, 2/4), Nespoli* 9 (1/2, 1/1), Usuelli, Diotti* 18 (6/11, 2/4), Osmetti NE, Lavezzi 5 (2/5 da 2), Canova* 17 (4/7, 1/3), Tulonen* 8 (3/6, 0/2) Allenatore: Cesari L.



Tiri da 2: 22/41 - Tiri da 3: 7/15 - Tiri Liberi: 17/20 - Rimbalzi: 42 10+32 (Tulonen 15) - Assist: 17 (Meroni 5) - Palle Recuperate: 9 (Meroni 4) - Palle Perse: 21 (Tulonen 7) - Cinque Falli: Tulonen



A.S. VICENZA: Tonello* 3 (1/2 da 3), Bellon NE, Monaco 6 (2/4, 0/2), Garzotto*, Mioni 16 (6/11, 0/1), Sturma* 8 (3/7 da 2), Villarruel* 16 (4/8, 2/8), Reschiglian NE, Chrysanthidou* 4 (2/4, 0/1), Tagliapietra 14 (3/9, 2/8) Allenatore: Zordan P.



Tiri da 2: 20/44 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 27 8+19 (Mioni 6) - Assist: 13 (Monaco 5) - Palle Recuperate: 13 (Mioni 3) - Palle Perse: 12 (Monaco 5)



Arbitri: Bernardo L., Caracciolo L.