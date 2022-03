Serie A2 femminile, brutto ko interno per Carugate: Bolzano vince 68-85

Squadra in casa

In una delle sfide cruciali per il destino della propria stagione le ragazze della Blackiron-Rentpoint.it Carugate steccano clamorosamente e cedono in casa, con uno scarto di -17, contro le Acciaieria Valbruna Bolzano.

Decisiva, ai fini della sconfitta, la seconda parte di gare durante la quale le pardone di casa mettono a segno appena 33 punti subendone 47. Mvp del match la bolzanina Santarelli che mette a refererto 17 punti.

La partita - Grande equilibrio nella prima frazione che termina con Bolzano avanti di +2, 11-13 il parziale. Equilibrio che resta invariato anche nella seconda frazione. Il tempo termina 24-25 per un dato complessivo di 35-38.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Bolzano inizia a macinare gioco e punti e scappa via. La frazione finisce 15-23 per le ospiti. Al minuto 30 il tabellone del Palasport - via del Ginestrino recita Carugate 50, Bolzano 61.

Nel quarto finale le ragazze di Coach Cesari cedono definitivamente. Bolzano allunga e centra la vittoria con un netto 68-85 finale.

Il tabellino ufficiale di Blackiron-Rentpoint.it Carugate - Acciaierie Valbruna Bolzano 68 - 85 (11-13, 35-38, 50-61, 68-85)



BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Faroni NE, Baiardo* 9 (1/2, 2/6), Meroni* 10 (2/7, 2/6), Nespoli 7 (3/4, 0/1), Diotti* 23 (7/11, 3/7), Osmetti NE, Lavezzi NE, Canova* 3 (0/3, 0/3), Grassia, Tulonen* 16 (6/14, 1/3)

Allenatore: Cesari L.



Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 40 9+31 (Diotti 9) - Assist: 15 (Diotti 6) - Palle Recuperate: 5 (Diotti 2) - Palle Perse: 16 (Baiardo 5)



ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Fumagalli* 6 (2/3, 0/1), Guilavogui* 10 (2/3, 1/1), Gottardi NE, Kuijt* 15 (6/10, 1/5), Hernandez Pepe 15 (6/10, 1/2), Rossi 2 (1/3, 0/1), Fabbricini 7 (2/2, 0/1), Marcello NE, Sasso* 2 (1/2, 0/1), Pellegrini 11 (1/3, 3/7), Santarelli* 17 (2/5, 3/8)Allenatore: Pezzi A.



Tiri da 2: 23/41 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 40 7+33 (Fumagalli 9) - Assist: 19 (Kuijt 5) - Palle Recuperate: 8 (Santarelli 4) - Palle Perse: 9 (Guilavogui 2)



Arbitri: Giardini F., Settepanella S.