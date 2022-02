Carugate esce dall'emergenza Covid: pronte per il match con Castelnuovo Scrivia

Finalmente buone notizie in casa Carugate, negativizzate tutte le ragazze del roster guidato da Coach Gigi Cesari. Solo una atleta al momento è in quarantena ma è possibile che torni disponibile già per Venerdì 11 febbraio.

Sembrerebbe cosi terminato il periodo nero che ha fatto saltare due match del di Serie A2, quello con la Women Apu Udine in trasferta e con Bolzano in casa. Carugate si prepara cosi per la difficile trasferta a Casale Monferrato, per affrontare la Autospeed Castelnuovo Scrivia, attualmente terza in classifica, che sabato ha agevolmente regolato il fanalino di coda Treviso.

In settimana gli esami del "return to play" per le nostre atlete, poi tutte in campo, anche se le gambe ed il fiato, post-covid non saranno al top, ma è già un inizio.

La settimana successiva ospiteremo la capolista imbattuta, Crema, ed a seguire l'infrasettimanale a Brescia, in parole povere, in 10 giorni affrontiamo le prime tre in classifica. Partite certamente proibitive ma fondamentaliper ritrovare la gamba e la concentrazione giusta per battagliare poi con Torino e Bolzano.

Nella gara di sabato Carugate farà da apripista all'incontro di LBA di basket maschile Derthona-Trento, match interessante vista la posizione di entrambi i tema per guadagnare i playoff.