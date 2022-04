Serie A2 femminile, Carugate pianifica il futuro: Massimo Adobati è il nuovo DS

Si chiude l’ottavo campionato consecutivo in Serie A2 di basket femminile della Blackiron-Rentpoint.it Carugate, squadra che saluta i suoi tifosi e da un arrivederci alla prossima stagione 2022-2023. Nono posto agguantato, nessun playoff e nemmeno playout, obbiettivo raggiunto, tranquilla salvezza. L'Ultimo incontro, in casa con Brixia Brescia, si trasforma in una sfilata di saluti e ringraziamenti ma con la testa già alla prossima stagione.

Si perché in questi giorni il sodalizio lombardo si è già proiettato alla nuova stagione e per questo motivo ha effettuato una prima scelta strategica, Massimo Adobati, 60 anni, di Bergamo, sarà il nuovo Direttore Sportivo della Blackiron-Rentpoint.it Carugate.

Adobati ha già una lunga esperienza come dirigente sportivo nel settore femminile; gestirà il prossimo mercato e sarà il link per i rapporti tra il Consiglio Direttivo e la prima squadra di A2.