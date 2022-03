Serie A2 femminile, il Sanga Milano fa suo il derby con Carugate

20 punti di Toffali guidano Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano nel derby lombardo contro Blackiron-Rentpoint.it Carugate, 55-77 il finale. Per Carugate come al solito spicca la grande prestazione della finlandese Tulonen, 18 punti e 11 rimbalzi che non bastano però per coach Cestari e le sue ragazze.

Coach Pinotti a fine partita dichiara: “Una buona prova di squadra in cui le nostre ragazze hanno giocato quasi tutte 20 minuti l’una. Quello che volevo vedere, anche in prospettiva futura con le prossime partite

che saranno tutte delle finali, chi può fare cosa".

E ancora: "Sono molto soddisfatto di tutto, tutte hanno portato il proprio tassello, penso che potremo fare molto bene, partendo come sempre da una grande intensità difensiva".

La partita - Partenza a bassa intensità per entrambe le squadre con la sola Tulonen che segna nei primi 90 secondi. Il Time-out chiamato da coach Pinotti sveglia il Sanga che piazza un parziale di 9-0 prendendo in mano

l’inerzia dell’incontro sfruttando il mismatch di Toffali su Usuelli.



Carugate cerca di rimanere attaccata al match con Tulonen e Meroni ma è Toffali a dominare il quarto, con la numero 0 delle Orange che chiude la frazione con 12 punti segnati che corrispondono anche ai punti di

vantaggio delle milanesi.

Più vivace il secondo quarto con le padroni di casa che provano a ricucire con i canestri di Tulonen e Nespoli, ma è sempre il Sanga a tenere in mano il ritmo della gara e a trovare la fuga grazie alle giocate di Penz, Novati, Viviani e la solita Toffali che valgono il +19 (21–40) quando si va al riposo lungo.

Nel terzo quarto il Sanga può gestire il vantaggio, ad approfittarne è Beretta che aggiunge 7 punti al suo bottino personale. Le Orange possono giocare sul velluto senza rischiare nulla ma anzi allargando il divario fino al + 28 con cui si va all’ultimo riposo.

Ultimo quarto che non regala particolari emozioni ed è utile alle padroni di casa solo a limitare i danni fissando il risultato finale sul 55-77.

Il tabellino ufficiale di Blackiron-Rentpoint.it Carugate - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 55 - 77 (10-22, 21-40, 35-63, 55-77)



BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Faroni 3 (1/3, 0/1), Baiardo 2 (1/3, 0/3), Meroni* 2 (1/8, 0/2), Nespoli 2 (1/3, 0/1), Usuelli* 11 (3/5, 1/1), Osmetti NE, Lavezzi, Canova* 11 (2/8, 1/4), Grassia* 6 (3/4, 0/2), Tulonen* 18 (7/12, 1/2) Allenatore: Cesari L.



Tiri da 2: 19/47 - Tiri da 3: 3/16 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 37 11+26 (Tulonen 11) - Assist: 14 (Canova 4) - Palle Recuperate: 8 (Usuelli 4) - Palle Perse: 20 (Tulonen 5)



IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 20 (8/10, 0/2), Novati* 5 (1/3, 1/2), Guarneri* 3 (1/6 da 2), Beretta* 11 (4/4, 1/4), Viviani 10 (2/5, 2/4), Laube 9 (3/5 da 2), Penz 8 (4/5, 0/1), Popovic 9 (1/6, 2/4), Angelini, Madonna* 2 (1/1, 0/2) Allenatore: Pinotti U.



Tiri da 2: 25/47 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 40 9+31 (Guarneri 12) - Assist: 20 (Madonna 7) - Palle Recuperate: 11 (Madonna 4) - Palle Perse: 14 (Madonna 4)



Arbitri: FOTI A., Parisi A.