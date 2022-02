Carugate resiste solo 10 minuti, poi la Team Crema dilaga: termina con -31 di scarto

Carugate regge la sfida solo nel primo tempo, ma al Basket Team Crema è bastato spingere sull'acceleratore nella ripresa per aggiudicarsi in scioltezza il match del sabato sera al Palasport via del Ginestrino valido per la 17° Giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile .

Crema, è una formazione dalla panchina illimitata, e non è un caso se ha vinto 17 incontri su 17 disputati; ha la miglior difesa e il migliore attacco del campionato, grazie agli innesti estivi, dove ha aggiunto nel roster ben 4 atlete provenienti dalla categoria superiore, oltre ad una straniera che in molti giudicano la migliore della categoria.

La partita - Il primo quarto è stato quasi sorprendente, Blackiron-Rentpoint.it Carugate l'ha chiuso addirittura in vantaggio 15-13 ma i valori reali sono venuti fuori subito dopo, il divario si è chiaramente notato e Crema non solo ha rimontato ma con un parziale di 26-11 è andata all'intervallo lungo sul +13.

La ripresa vede subito una Rae D'Alie scatenata nel vero senso della parola, che trascina ulteriormente la sua squadra a raggiungere il +27 diremmo quasi in scioltezza. Coach Cesari, per nulla preoccupato, ha invece approfittato della situazione per dare il giusto minutaggio alle nostre ragazze dalla panchina;

La 2002 Nespoli autrice di 4 punti (2/2), Lavezzi, altra 2002, Usuelli, 2003 ( 2 punti e 4 assist per lei ), Faroni 2003 e nell'ultimo quarto spazio anche alle promettenti 2005 Andreone e Marino, al contrario di coach Diamanti che ha portato tre atlete da Crema, solo per fare la ruota nel pre-partita.

Non sono questi gli incontri determinanti per Carugate, si era già detto che era una "mission impossible", mercoledì il recupero vs Brixia Brescia, seconda forza del campionato, e poi la gara che conta, ovvero la trasferta di Domenica prossima a Torino, fanalino di coda, ma che si è rinforzata con ben tre elementi nuovi, nel marcato di Gennaio.

Il tabellino ufficiale di Blackiron-Rentpoint.it Carugate-Basket team Crema 53-84

Blackiron-Rentpoint.it Carugate: Faroni, Marino, Baiardo 3, Meroni 6, Nespoli 4, Usuelli 2, Diotti 10, Lavezzi, Canova 12, Grassia 4, Tulonen 12 All.re Cesari

Basket team Crema: D'Alie 13, Melchiori 9, Nori 19, Conte NE, Occhiato NE, Capoferri, Radaelli NE, Caccialanza, Parmesani, Rizzi 14, Pappalardo 17, Vente 12 All.re Diamanti