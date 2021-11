Serie A2 Femminile, Carugate-Torino Teen rinviata al 24 novembre

La Blackiron-Rentpoint.it Carugate comunica, in una nota di stampa, che l’incontro previsto per oggi, mercoledì 17 novembre, al Palasport di Via del Ginestrino contro la ASD Torino Teen Basket è stato spostato a mercoledì 24. Stesso posto e stessa ora.

La decisione è stata presa di comune accordo tre le due società ma su esplicita richiesta del club di Torino. Da segnalare che Carugate per il match odierno avrebbe dovuto fare a meno della guardia classe 1998 Helmi Tulonen impegnata con la nazionale finlandese.

Di conseguenza, il prossimo incontro di Blackiron-Rentpoint.it Carugate, sarà la trasferta a Milano per il derby con Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano in programma sabato 20 Novembre, palla a due alle ore 18, al PalaGiordani di Via Cambini.

Di contro la Torino Teen giocherà il prossimo match domenica 21 novembre, palla a due alle ore 18, nella palestra Sport Club di via Giuseppe Di Vittorio a Venaria Reale. Le ragazze allenate da coach Mario Corrado ospiteranno la Delser Women Apu Udine reduce dalla sconfitta casalinga subita contro la corazzata Team Crema.