Serie A2 femminile, prime conferme in casa Carugate

Con una nota di stampa il Carugate Basket comunica la riconferma nel roster per la stagione di Serie A2 2022-2023 di Martina Baiardo, 27 anni, guardia di 175cm, Ilaria Nespoli, 20 anni, guardia-ala di 177cm, Chiara Faroni, 19 anni, ala di 175cm in prestito da Brixia Brescia e Sara Usuelli, 19 anni, play 165cm.

Faranno parte del roster a disposizione di Coach Colombo anche Martina Osmetti, 18 anni Play 168cm, Francesca Andreone, 17 anni, guardia di 172cm ed Elisa Marino, 17 anni, ala-Pivot di 184cm.

Queste ultime provenienti dalla prolifica "cantera" di Carugate. Si alterneranno, invece, allenandosi con prima squadra e gruppo giovanile, almeno un altro paio di prospetti molto interessanti del 2004-2005, con potenzialità non indifferenti.

E' attesa inoltre per Venerdì, la firma della Capitana Francesca Diotti, 25 anni; per lei sarà il 7° anno con la maglia di Carugate.

Ricordiamo, infine, che del roster faranno parte i colpi di marcato della Blackiron-Rentpoint.it, rappresentati dall'ala Federica Giudice prelevata dalla PF Umbertide e dalla pivot proveniente dal Texas Rio Grande Iva Belosevic .

Il Dirette Sportivo Massimo Adobati, conclude la nota di stampa, è ancora alla ricerca di una esterna e di una lunga per completare il roster, mentre per lo staff tecnico, ci sarà solo una novità per il preparatore atletico.