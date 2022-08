Serie A2 femminile, Dimensione Bagno Carugate: definite le date del raduno

Anche d'estate, a campionati fermi, la dirigenza del Basket Carugate, dalla prossima stagione Dimensione Bagno Carugate, non si ferma ed è al lavoro per la ripresa 2022-23.

Con il roster a buon punto, manca giusto un tassello a chiudere l'organico atlete, è al completo, con la nuova new entry di Maurizio Alieri, lo staff tecnico preparatore atletico, 42 anni, di Cernusco sul Naviglio, che seguirà sia la prima squadra sia il settore giovanile.

Alieri ha già parzialmente lavorato per le giovanili del club la scorsa stagione, dividendo il suo tempo con la Libertas Cernusco di C gold maschile. Maurizio Alieri seguirà anche gli allenamenti individuali delle atlete il Lunedì.

Il raduno ufficiale del Basket Carugate sarà il 30 agosto, presso il Tibody Institute di Arcore, con test covid, test atletici e anamnesi delle atlete da parte dello staff medico, a seguire il primo allenamento al Palasport. Già programmati due scrimmage per sabato 3 settembre contro Villasanta e sabato 10 settembre contro Albino, entrambi al palazzetto di Villasanta nel primo pomeriggio.

Ci sarà un doppio confronto con Torino il 17 Settembre in casa e il 1° Ottobre in Piemonte, mentre il 25 Settembre si svolgerà il Memorial Mirarchi che vedrà in campo le nostre Under 14, le Under 19 e la prima squadra.