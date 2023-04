Seria A2 femminile, Sanga Milano vince contro Castelnuovo Scrivia e consolida il primo posto

Squadra in casa

Il super match del turno infrasettimanale sorride a Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano che vince contro l'Autosped Castelnuovo Scrivia 68-58. Castelnuovo adesso deve addirittura guardarsi dal possibile assalto al secondo posto di Costa (in caso di sconfitta della squadra di Molino nel prossimo turno, Costa avrebbe la chance di sorpassare): Van der Keijl dominante con un 16+12 che fa la differenza, rispetto alla scontro di Coppa. Una partita differente senza dubbio per le piemontesi (Bonasia, MVP di Coppa, addirittura chiude senza punti e con 0/8 dal campo), l'unica costante sono i 19 punti di Marangoni, che però non sono abbastanza.

il tabellino di Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Autosped Castelnuovo Scrivia 68 - 58 (19-14, 38-33, 51-45, 68-58)

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 11 (1/3, 1/4), Novati* 6 (3/4, 0/3), Guarneri 4 (2/4 da 2), Beretta, Penz* 14 (3/8, 2/2), Thiam NE, Van Der Keijl* 16 (7/11 da 2), Bonomi 6 (0/3, 2/2), Hatch, Madonna* 11 (2/3, 2/4), Serralunga NE, Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 7/15 - Tiri Liberi: 11/18 - Rimbalzi: 35 5+30 (Van Der Keijl 12) - Assist: 20 (Madonna 9) - Palle Recuperate: 5 (Penz 2) - Palle Perse: 14 (Madonna 5)

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni* 19 (3/7, 3/5), Bernetti NE, Premasunac* 12 (5/8, 0/2), Rulli 2 (1/1, 0/2), Bonasia, Leonardi*, Baldelli* 3 (1/2 da 3), Gianolla* 10 (2/5, 2/6), Ravelli 6 (2/4 da 3), Smorto 4 (2/2, 0/3), Castagna NE, Gatti 2 (1/5, 0/1)

Allenatore: Molino N.

Tiri da 2: 14/32 - Tiri da 3: 8/29 - Tiri Liberi: 6/14 - Rimbalzi: 39 13+26 (Smorto 9) - Assist: 11 (Marangoni 5) - Palle Recuperate: 8 (Gianolla 3) - Palle Perse: 12 (Marangoni 3) - Cinque Falli: Premasunac, Baldelli

Arbitri: Giunta A., Parisi A.