Serie A2 femminile, il Sanga Milano inagggia Aida Thiam

Il Sanga Milano con una nota di stampa annuncia che Aida Thiam sarà una giocatrice Orange nella prossima stagione di Serie A2 di basket femminile.

Italo-senegalese di 187 cm Aida è cresciuta cestisticamente nella Women Apu Udine dove nel 2019 ha esordito in serie A2. Nel 2020 ha partecipato al Women African Championship U18 con la nazionale senegalese con cui ha vinto la medaglia di bronzo.

Entusiasta di iniziare questa nuova avventura la classe 2002 dichiara:"Il basket é la mia passione e la mia vita. Non vedo l’ora di indossare la maglia orange. Sanga è una realtà importante nel panorama cestistico nazionale e sono orgogliosa di farne parte".

E ancora: "Darò il massimo di me stessa per raggiungere i mei obiettivi e quelli della società. Spero di conoscere al più presto lo staff e le mie nuove compagne. Metterò tutto mio impegno e tutta la mia passione per crescere con questa squadra e dare il mio contributo. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione. Forza Sanga!"

Felice del suo arrivo anche coach Franz Pinotti che aggiunge:"Una giovane, come quarta lunga, dalle grandi potenzialità. Deve lavorare molto per migliorare alcuni fondamentali ma sono sicuro ci darà energia e forza perché ha una fisicità incredibile".

"Vuole emergere e noi le daremo la possibilità di migliorarsi giorno dopo giorno - conclude il Coach delle Orange - Ha la fortuna di poter giocare in doppio tesseramento anche le partite della nostra seconda squadra senior. Spero le sia d’aiuto per prendere il giusto ritmo."