Serie A2 femminile, la Blackiron-Rentpoint.it Carugate ingaggia Iva Belosevic

Ecco il nuovo pivot che vestirà la maglia di Basket Carugate per la stagione di Serie A2 di basket femminile 2022-23. Si tratta di Iva Belosevic, 25 anni, croata di Zagabria, alta 191 centimetri. Fresca laureata in psicologia, all’Università di Texas Rio Grande, dove ha giocato per 4 anni nelle file delle Vaqueros squadra militante nella Prima divisione NCAA

Iva è arrivata mercoledì 8 giugno a Carugate per firmare il contratto che la porterà a difendere i colori locali, accolta dal team manager Ambrogio Gironi. Per la Belosevic sarà la prima esperienza senior europea in assoluto, dopo aver giocato nelle varie nazionali giovanili della Croazia.

A 19 anni dopo, aver preso la maturità a Zagabria, si è trasferita con una borsa di studio in Texas, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il meglio del basket universitario americano.

Soddisfatto dell'ingaggio il coach Alberto Colombo, che ha potuto conoscere personalmente ieri sera a cena Iva, con la quale ha parlato di alcune situazioni tecniche che intende attuare grazie al suo arrivo.

Iva Belosevic è un centro moderno, con piedi veloci, buoni movimenti spalle a canestro e soprattutto una ottima rimbalzista, anche nella zona pitturata offensiva. "Siamo sicuri - si legge nella nota di stampa di Carugate Basket - non ci metterà molto ad adattarsi al basket italiano e a far gruppo con le sue prossime compagne di squadra".