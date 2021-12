Serie A2 femminile, Carugate espugna il parquet di Bolzano: 51-66 il finale

Si vede che il Trentino Alto Adige ispira al massimo le ragazze della Blackiron-Rentpoint.it Carugate, che, dopo aver espugnato il parquet della Alperia Bolzano ad ottobre, si ripete con le Acciaierie Valbruna di Bolzano, l'altra squadra del capoluogo di provincia.

La partita - Una gara mai dominata ma controllata fin dal primo quarto dalla ragazze di Coach Cesari, 15-21 dopo i primi 10 minuti, che diventavano +9 all'intervallo, +15 a fine del terzo ed anche a fine incontro ( finale 51-66 ). Una vittoria di squadra, del gruppo, infatti ben 9 giocatrici a segno, si sono divise equamente i doveri in attacco, ma soprattutto i compiti difensivi, per la soddisfazione del coach delle lombarde, che vede finalmente la sua squadra incassare poco più di 50 punti, contro i 67 di media del campionato.

Tre carugatesi in doppia cifra, Diotti 10, Canova 11 e Tulonen 15, un'ottima percentuale al tiro da due (26/49 53% ) un pò meno bene da tre ( 2/14 14% ), 17 punti dalla panchina altro dato positivo, vinta anche la lotta ai rimbalzi 47 contro i 36 di Bolzano.

La Blackiron-Rentpoint.it tornerà sul parquet il giorno dell'Immacolata, mercoledì 8 Dicembre, palla a due alle ore 18, al Palasport di Carugate dove riceverà il fanalino di coda del Girone Nord della Serie A2 di basket femminile, la Podolife Treviso, ancora ferma a zero punti.Una occasione da non lasciarsi scappare, per rientrare in pieno nella zona playoff.

Il tabellino ufficiale di Acciaierie Valbruna Bolzano-Blackiron-Rentpoint.it Carugate 51-66. Parziali: 9-15, 26-35, 37-52, 51-66