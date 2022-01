Serie A2 femminile, Blackiron-Rentpoint.it Carugate poco brillante: Mantova si prende i due punti

Una Blackiron-Rentpoint.i Carugate poco brillante e forse anche un po' appesantita dal lavoro in palestra ed in sala pesi svolto durante la sosta natalizia, lascia alla San Giorgio Mantova la prima vittoria del 2022. Le mantovane sono sembrate più reattive su ogni palla, più aggressive sulle portatrici di palla delle padrone di casa, mandando fuori giri le fasi offensive di Diotti e compagne.

La partita - Primo e secondo quarto quasi inguardabili per Carugate, in entrambe le zone del campo, Mantova prende già 11 punti di vantaggio dopo i primi 10 minuti e li porta a 16 all'intervallo lungo. Coach Cesari cambia difesa e prova a rientrare, avvicinandosi fino al - 5 nella terza frazione, ma è solo un fuoco di paglia, infatti le ragazze di coach Purrone piazzano un altro break importante e ritornano dopo 30 minuti sul +16 dell'intervallo. L'ultima frazione è solo di controllo per Mantova, e l'opportunità per entrambe le panchine di dare minutaggio alle seconde linee. Si chiude sul 53-61 senza che mai Carugate sia stata capace di impensierire le avversarie.

Uno stop casalingo comunque pesante, dopo tre vittorie consecutive, che lascia l'amaro in bocca. Buone le prestazioni offensive delle sole Canova (15) e Tulonen (13), Mantova si lancia con forza nella zona playoff mentre Carugate si deve accontentare al momento della 9° posizione.

Ultima di campionato del girone di andata, sarà la trasferta a Brescia, contro la terza forza del girone, contro le ex Scarsi e De Cristoforo, della lunga francese Turmel e della stella nascente del basket femminile, Carlotta Zanardi. Palla a due Sabato 15 Gennaio alle ore 20:00

Il tabellino ufficiale di Blackiron-Rentpoint.it Carugate-San Giorgio MantovAgricoltura 53-65. Progressione parziali: 11-22, 25-41, 36-53, 53-65

Blackiron-Rentpoint.it Carugate: Faroni 2 (1/1 da 2), Marino, Baiardo 8 (2/4, 0/2), Meroni* 8 (2/7, 1/1), Nespoli 2 (1/2, 0/1), Usuelli, Diotti* 5 (1/6, 1/5), Lavezzi*, Canova* 15 (2/6, 3/7), Tulonen* 13 (5/11 da 2), Andreone

Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 35 4+31 (Tulonen 15) - Assist: 13 (Canova 6) - Palle Recuperate: 7 (Baiardo 2) - Palle Perse: 17 (Baiardo 4)

San Giorgio MantovAgricoltura: Llorente* 16 (8/17 da 2), Togliani*, Petronio 4 (2/6 da 2), Buelloni, Bernardoni* 10 (3/10 da 2), Ndiaye 2 (1/1 da 2), Pizzolato 3 (1/2 da 3), Bottazzi, Monica* 5 (2/3, 0/3), Ruffo* 7 (2/3, 1/2), Errera, Marchi 18 (3/7, 3/6) Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 21/57 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 46 15+31 (Llorente 14) - Assist: 16 (Togliani 4) - Palle Recuperate: 9 (Bernardoni 2) - Palle Perse: 17 (Pizzolato 4)