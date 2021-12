Serie A2 Femminile, Tulonen regala la vittoria a Carugate: 69-67 il finale

La Blackiron-Rentpoint.it Basket Carugate centra la quarta vittoria in stagione sconfiggendo al Palasport la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso al termine di un match combattutto punto a punto fino al suono della sirena. Per le ospiti si tratta della decima sconfitte in altrettante partite del Girone Nord della Serie A2 di basket femminile.

La partita - Apre il match Carugate con due triple, prima Canova e dopo Tulonen (6-0). Treviso risponde anche lei dall’arco e lo fa la capitana Diodati riportando il match a solo un possesso di svantaggio. Botta e risposta da ambo le parti, Gini in contropiede per Treviso e Meroni per Carugate fissano il punteggio sul 10 a 5. Segna ancora Carugate e lo fa ancora con Canova e Tulonen; Treviso risponde subito. Si iscrive al match anche Volpato che con un reverse condito da un buon contropiede di Diodati sanciscono il 14 a 12. Il quarto si chiude sul 17 a 12 Blackiron-rentpoint.

Nel secondo quarto mini parziale lombardo nell’apertura di quarto di 5 a 0 fermato subito dalla tripla di Gini dalla punta. Carugate risponde con Nespoli ma Treviso d’intelligenza ribalta tutto firmando un controparziale con delle buone difese. Battilotti da 3 e Vaidanis di furbizia costringono Carugate a chiamare timeout sul 23 a 20. Susseguirsi di canestri da entrambi le parti, exploit di Degiovanni in casa Podolife che mette a referto 4 punti consecutivi bruciando la difesa (26-24). Vaidanis pareggia i conti e Battilotti mette il muso davanti per la prima volta in questo match sul 26 a 27. Carugate non si fa mancare nulla, Canova va ancora a referto ma Degiovanni scaglia una freccia infuocata dai 6.75 dando a Treviso il momentaneo pareggio sul 31 a 31. Botta e risposta tra le tiratrici del match di questa sera, Meroni per le padroni di casa e Degiovanni per le “orange” fissa il punteggio sul 34 pari.

Il quarto si chiude sul +2 per Treviso 34-36.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga botta e risposta tra Carugate e Treviso, Meroni e Zagni mettono a segno i primi canestri del quarto. Si rimette davanti Carugate con un mini beassi di 5 a 0 dettato da Diotti e Canova (43 a 38). Susseguirsi di canestri da amo le compagini, Carugate riesce ad allungare fino sul +4 (49-45) ma Zagni si sblocca da oltre l’arco nel terzo quarto e ricuce lo strappo riportando la Podolife sul 49 a 48 in chiusura di terzo quarto.

Ad inizio dell’ultima frazione di gioco caratterizzato da un susseguirsi di viaggi in lunetta da entrambe le parti; Carugate trova il primo canestro in movimento da Canova (14 punti). Super Volpato che sta dando tutto in questi minuti e con i suoi 4 punti (2 da TL e uno azione) tiene Treviso sul -2 (54-52). Zagni e Degiovanni (3/4 da 3) tengono la baracca a galla e firmano un parziale importantissimo di 5 a 0 che costringe la formazione di casa a chiamare timeout a 5’ dal termine sul punteggio di 56 a 57 Podolife Treviso. Torna in vantaggio di 2 lunghezze Treviso ma Carugate spara un altro tiro da 3 di Meroni e 2 tiri liberi di Tulonen riportano la formazione di casa sul +6 (64 a 58). Tulonen segna il 69-67 in sospensione e la prima vittoria della Podolife si infrange all’ultimo possesso che non va a segno. E Carugate fa festa.

Il tabellino ufficiale di Blackiron-Rentpoint.it Carugate-Podolife Nuova Pallacanestro Treviso 69-67

Blackiron-Rentpoint.it Carugate: Meroni L. 13 Diotti F. (C) 6 Canova S. 14 Grassia V. 4 Tulonen H. 17 Faroni C. ne Baiardo M. 6 Nespoli I. 2 Usuelli S. 4 Lavezzi A. 3

Podolife Nuova Pallacanestro Treviso: Degiovanni 15 (3/7, 3/4), Zagni 14 (5/9, 1/8), Diodati 9 (3(6, 1/5), Battilotti 5 (1/6, 1/2), Gini 5 (1/4, 1/4), Vaidanis 10 (3/5 da 2), Volpato 9 (3/10). N.e.: Beraldo, Merlini, Sponchiado