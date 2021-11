Serie A2 Femminile, importante vittoria per Carugate: sconfitta la Torino Teen 66-53

La Blackiron-Rentpoint.it Carugate supera per 66-53 la ASD Torino Teen Basket nel recupero della sesta giornata del Girone Nord del campionato di serie A2 femminile e lo fa in rimonta dopo essere stata in svantaggio per lunghi tratti del match.

Carugate sfrutta al meglio il turno casalingo, e porta a casa due punti preziosissimi, grazie ad una prova di grande livelo della Tulonen, 30 punti a referto per lei, e anche grazie alle ridotte rotazioni delle ospiti che già prive di Nicoletta Baima e Carolina Colli, entrambe ai box per infortunio, a metà del secondo quarto perdono anche Alessandra Isoardi.

La partita - Al termine di un primo quarto molto equilibrato sono le green di Torino a mettere la testa avanti con il punteggio di 9-12. Nel secondo periodo capitan Giauro e compagne volano fino al +11 dopo 5' sul punteggio di 15-26. Carugate però si rifà sotto nei minuti finali della frazione ed accorcia fino al -1, 19-20 il parziale di metà gara.

Al rientro sul parquet dopo la pausa lunga il Basket Carugate parte meglio e si porta in vantaggio fino al 37-34 dopo 4'. Le biancoverdi ospiti però non si arrendono e, dopo aver chiuso a -1 il terzo quarto, tornano a condurre fino al 45-49 dopo 2' dall'inizio dell'ultima frazione.

Ma a quel punto Torino entra in debito di forza e di fiato e l'inerzia del match torna dalla parte delle padrone di casa che piazzano un break di 7-0 che le riporta avanti. Il risultato rimane in bilico fino al 56-53 a 3'24'' dall'ultima sirena e nel finale le padrone di casa, complice il crollo definitivo di Torino, piazzano l'allungo decisivo fino al +13 finale. Termina 66-53 ed il Palasport di via del Ginestrino fa festa.

Il tabellino ufficiale di Blackiron-Rentpoint.it Carugate-Torino Teen Basket 66-53. Parziali 9-12; 19-20; 15-10; 23-11

Blackiron-Rentpoint.it Carugate: Baiardo 2, Diotti 10, Canova 10, Grassia, Tulonen 30, Meroni 14, Nespoli, Usuelli, Lavezzi. Non entrate: Faroni, Marino e Andreone. All. Luigi Cesari.



Statistiche di squadra Carugate: tiri da due 22/48 (46%), tiri da tre 5/16 (31%), liberi 7/11 (64%).

Torino Teen Basket: Krajunaite 11, Bevolo 11, Giauro 2, Salvini 14, Isoardi 13, Seumo, Iagulli 2, Michelini. Non entrate: Baima e Colli. All. Mario Corrado. ARBITRI: Rezzoagli di Rapallo e Spinelli di Cantù.

Statistiche di squadra Torino Teen Basket: tiri da due 15/34 (44%), tiri da tre 5/20 (25%), liberi 8/11 (73%).

Rimbalzi offensivi: 8-7. Rimbalzi difensivi: 28-31. Stoppate: 1-2. Palle perse: 8-17. Palle recuperate: 12-5.