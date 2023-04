Serie A2 femminile, il Sanga Milano risponde presente e batte Mantova in Gara 2

Serviva una grande reazione ed è arrivata puntuale. Il Ponte Casa D’Asta con una prestazione autorevole fatta di tanta difesa e di una ritrovata efficacia nel tiro da tre, fa sua Gara 2 contro Mantova e riporta la serie al PalaGiordani dove sabato, alle ore 19, si terrà la decisiva gara 3 che vale la qualificazione alla semifinale.

Dopo le polveri bagnate di Gara 1 le Orange trovano con con continuità la via del canestro anche dall’arco con Novati che segna velocemente 6 punti a cui si sommano i canestri di Penz (tripla anche per lei), Madonna, Van Der Keijl e Bonomi in contropiede che valgono il 15-6 a metà quarto. L’ingresso di Togliani dà energia alle padroni di Casa ma subito arriva la terza tripla di Novati che porta sul +10 il team milanese che sembra in controllo. I tiri liberi di Penz a tre secondi dalla fine del quarto portano le due squadre alla prima pausa sull’11-23.

Secondo quarto che si apre come il primo, ovvero con tre punti di Novati questa volta in the “hard way” che vale il 11-26. E’ Bevolo a trovare la tripla che dà ossigeno all’attacco casalingo mentre Toffali e Van Der Keijl cercano di rendersi pericolose nel pitturato portando in bonus le mantovane dopo meno di tre minuti. Si alzano i ritmi e la coppia Petronio-Bevolo firmano il parziale di 5-0 che costringe al Time-Out coach Pinotti con il tabellone che recita 20-27 per il Ponte Casa D’Aste.

Attacco Orange che sembra essersi arrestato mentre Bevolo in transizione trova il canestro del -5. Ci vuole il contropiede di Toffali per ridare ossigeno alla fase offensiva del Sanga che fa fatica a trovare il canestro sulle azioni a metà campo. Ianezic e Orazzo siglano 5 punti consecutivi che riportano le mantovane sul -4 ma ci pensano Penz e Van Der Keij a riportare ad 8 le lunghezze di vantaggio delle milanesi a 90 secondi dalla fine del primo tempo. Llorente e Bottazzi segnano 4 punti pressoché consecutivi che vengono però quasi del tutto compensati dal gioco da tre punti di Van Der Keijl che manda tutti negli spogliatoi sul 31-38.



Il secondo tempo si apre con le triple di Novati e Madonna a cui si aggiunge il canestro di Beretta che portano velocemente le milanesi sul +15 e costringono al time-out le padroni di casa. E’ Bottazzi a interrompere il parziale Orange con una tripla ma il Sanga sembra essere entrato definitivamente in ritmo come conferma Madonna con la tripla del 34-50. Le Milanesi giocano sul velluto forti di una difesa che rende complicata ogni giocata delle mantovane. E’ sempre Novati a segnare la tripla del +20 quando mancano 4′ all’ultima pausa. San Giorgio prova a reagire ma le milanesi sono ormai in controllo e in fiducia: la tripla di Guarneri fissa il punteggio sul 42-63 quando mancano 10′ alla fine.

Ultimo quarto in cui le difese hanno ragione degli attacchi con Mantova che non trova lo spunto per riaprire la gara mentre le milanesi sono brave a gestire il tempo e il ritmo. Si arriva quindi alla sirena finale sul punteggio di 53-77

Il tabellino di San Giorgio MantovAgricoltura - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 53 - 77 (11-23, 31-38, 42-63, 53-77)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell'Olio*, Llorente 2 (1/4 da 2), Togliani 2 (1/6, 0/1), Ianezic* 5 (0/3, 1/2), Petronio 5 (2/3 da 2), Bevolo 13 (3/5, 2/6), Ndiaye, Bottazzi* 10 (3/5, 1/3), Diagne NE, Benatti, Labanca* 9 (2/8, 1/1), Orazzo* 7 (2/6, 0/3) Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 14/47 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 10/19 - Rimbalzi: 39 13+26 (Dell'Olio 9) - Assist: 10 (Togliani 3) - Palle Recuperate: 8 (Bevolo 2) - Palle Perse: 12 (Dell'Olio 3) - Cinque Falli: Dell'Olio



IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali 9 (4/6, 0/1), Di Domenico NE, Novati* 18 (1/5, 5/7), Guarneri 5 (0/4, 1/1), Beretta 2 (1/2, 0/3), Penz* 17 (2/3, 3/6), Thiam, Van Der Keijl* 13 (5/13 da 2), Bonomi* 2 (1/1, 0/4), Hatch NE, Madonna* 11 (1/1, 2/7), Finessi NE Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 15/35 - Tiri da 3: 11/29 - Tiri Liberi: 14/16 - Rimbalzi: 52 13+39 (Van Der Keijl 15) - Assist: 12 (Novati 3) - Palle Recuperate: 4 (Toffali 1) - Palle Perse: 16 (Toffali 4) - Cinque Falli: Van Der Keijl



Arbitri: Gallo S., Castello F.