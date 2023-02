Serie A1 femminile, l'Allianz Geas vince al PalaTagliate di Lucca

Squadra in casa

La Gesam Gas E Luce Lucca si arrende all'Allianz Geas Sesto San Giovanni, nonostante una prova volenterosa. Vincono le rossonere di Coach Zanotti 54-61.

Dopo essere state in svantaggio lungo tutto il corso del match, 9-19 alla fine del primo quarto, 18-31 alla fine del tempo e 41-52 alla minuto 30 le lucchesi provano a rimontare in maniera convinta nell'ultimo parziale in cui la tripla di Gilli lancia la formazione biancorossa, che arriva sino al 50-52.

Nel finale però l'Allianz Geas Sesto San Giovanni ne ha di più, con Moore da 20+12 e una prova lucida nelle battute conclusive di Holmes (11) e Gorini (10). Da segnalare per Lucca i 22 punti di Morrison.

Il tabellino di Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Allianz Geas Sesto San Giovanni 54 - 61 (9-19, 18-31, 41-52, 54-61)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto NE, Tintori NE, Treffers* 7 (1/7, 0/3), Natali* 6 (2/4, 0/5), Tulonen, Parmesani* 2 (1/1 da 2), Bocchetti 2 (1/2, 0/6), Miccoli* 5 (2/6, 0/5), Gilli 7 (2/3, 1/2), Frustaci 3 (1/3 da 3), Morrison* 22 (6/9, 3/5) Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 15/32 - Tiri da 3: 5/29 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 30 10+20 (Treffers 11) - Assist: 12 (Miccoli 3) - Palle Recuperate: 10 (Natali 3) - Palle Perse: 11 (Parmesani 4)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 8 (1/2, 2/4), Moore* 20 (8/12 da 2), Begic* 2 (1/8 da 2), Arturi, Gorini* 10 (3/7, 1/3), Bestagno 3 (1/3 da 3), Tava NE, Trucco 4 (2/3 da 2), Panzera* 3 (0/1, 0/2), Holmes* 11 (1/2, 3/8) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 48 14+34 (Moore 12) - Assist: 14 (Holmes 4) - Palle Recuperate: 6 (Gorini 2) - Palle Perse: 22 (Holmes 8) Arbitri: Tirozzi A., Lupelli L., Consonni C.