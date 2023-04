Serie A2, il Sanga Milano chiude la Regular Season con una vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Ponzano

Vince Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano sul campo della Posaclima Ponzano, 58-63. Non cambia la classifica finale delle due squadre, per le milanesi buona prestazione di Novati, 16; dall'altra parte bene due giocatrici di origini lombarde, Valli e Pellegrini, con 11 punti a testa.

24 vittorie in regular Season: Il Ponte Casa D’Aste dopo la vittoria in casa di Ponzano fissa a 48 il proprio record di punti in regular season al termine di una partita chiusa solo negli ultimi secondi.

Chiusa la stagione regolare adesso le Orange possono pensare all’inizio dei Playoff che sabato 22 aprile, al PalaGiordani (alle ore 19) le vedrà protagoniste di gara 1 dei quarti di finale contro Mantova

La partita - Parte forte la Posaclima guidata da una super Iuliano che segna i primi 6 punti per Ponzano. Risponde Madonna per Sanga ma coach Pinotti chiama comunque timeout. Si iscrivono al match le due mattatrici della gara d’andata, Pellegrini con 2 punti e Gobbo con 4 e il quarto si chiude sul 14 a 15.

Secondo quarto dai ritmi molto più elevati, Iuliano Favaretto e ancora Pellegrini macinano punti per la formazione di casa, Sanga risponde da oltre i 6.75 con Penz e Novati che all’ultimo respiro mette a segno il 33esimo punto del secondo quarto.

Sanga parte forte nel terzo periodo e con un’ispirata Novati (9 nel quarto) dilaga toccando anche il massimo vantaggio sul +12. La Posaclima risponde con Valli e Pertile e chiude il periodo sul 40 a 50.

Apre Pellegrini l’ultima frazione di gicoo con un lay-up. Madonna dalla lunga distanza e 2 liberi di Penz trovano la risposta di Valli da 3. Ancora il duo Pellegrini-Valli che riporta a 7 lunghezze di svantaggio la Posaclima e costringe coach Pinotti al timeout sul 50 a 57. Vola Pertile in contropiede insieme a Pellegrini e Ponzano si trova in un batti baleno a -5 con ancora 3’ da giocare. Non basta il cuore alla Posaclima, SANGA vince 58 a 63.

Il tabellino di Posaclima Ponzano - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 58 - 63 (14-18, 33-33, 40-50, 58-63)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi*, Tivenius 9 (3/5, 1/1), Mioni*, Iuliano 9 (3/7, 0/4), Rosar NE, Gobbo 6 (3/7 da 2), Favaretto* 4 (0/1, 1/1), Varaldi, Valli* 11 (1/5, 3/5), Pellegrini 11 (2/5, 1/3), Pertile* 8 (2/5, 1/2) Allenatore: Gambarotto M. Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 32 11+21 (Tivenius 7) - Assist: 11 (Iuliano 5) - Palle Recuperate: 6 (Valli 2) - Palle Perse: 12 (Tivenius 3)

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 7 (3/5 da 2), Novati* 16 (4/7, 2/2), Guarneri* 10 (4/5, 0/1), Beretta*, Penz* 7 (1/4, 1/2), Thiam 2 (1/2 da 2), Van Der Keijl 6 (3/6 da 2), Bonomi 2 (1/2, 0/3), Hatch NE, Madonna 13 (0/1, 3/6) Allenatore: Pinotti U. Tiri da 2: 17/32 - Tiri da 3: 6/16 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 30 6+24 (Van Der Keijl 6) - Assist: 6 (Madonna 2) - Palle Recuperate: 3 (Thiam 1) - Palle Perse: 14 (Beretta 3) - Cinque Falli: Novati Arbitri: Andretta A., Bragagnolo L.