Serie A2 femminile, la Dimensione Bagno Carugate parte con il piede giusto

Prima prova convincente per la Dimensione Bagno Carugate nel campionato di Serie A2 di Basket femminile. Le ragazze guidate da Coach Colombo, non al completo, battono con un chiaro 74-58 la Velcofin Interlocks Vicenza. Decisivi i 23 punti di Diotti sommati ai 17 di Cassani.

La As Vicenza dal canto suo trova diversi punti dalla panchina con Reschiglian, 13, Sasso e Fontana, 10 punti a testa me nell'economia complessiva del match, per le biancorosse, chiaramente influiscono assenze pesanti come quelle di Gorjanacz e Amatori, fuori per infortunio.

Finisce 74-58 con le ragazze di Carugate che mettono in cascina due punti pesanti.

Il tabellino di Dimensione Bagno Carugate - Velcofin Interlocks Vicenza 74 - 58 (15-16, 41-27, 56-40, 74-58)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Belosevic* 8 (4/5, 0/1), Usuelli 5 (1/1, 1/2), Diotti* 23 (5/7, 4/5), Osmetti, Cassani* 17 (4/5, 3/7), Andreone, Nespoli* 6 (3/6, 0/2), Khozobashiovska, Faroni, Baiardo* 15 (3/7, 2/5), Marino Allenatore: Colombo A. Tiri da 2: 20/34 - Tiri da 3: 10/22 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 44 7+37 (Belosevic 11) - Assist: 17 (Usuelli 4) - Palle Recuperate: 7 (Diotti 3) - Palle Perse: 20 (Cassani 9)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Antonello* 6 (2/5, 0/2), Monaco* 6 (1/3, 1/6), Garzotto 2 (1/2 da 2), Fontana 10 (2/3, 2/3), Amatori NE, Sturma* 4 (2/10, 0/1), Sasso 10 (2/5, 2/3), Reschiglian 13 (3/4, 1/1), Castello* 5 (2/5, 0/4), Peserico* 2 (1/8, 0/3) Allenatore: Silvestrucci M. Tiri da 2: 16/45 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 30 12+18 (Monaco 7) - Assist: 13 (Monaco 5) - Palle Recuperate: 11 (Monaco 3) - Palle Perse: 11 (Sasso 2) Arbitri: Rubera L., Curreli M.