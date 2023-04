Serie A2, playoff in salita per il Sanga Milano: Gara 1 la vince Mantova

Inizio in salita per i Playoff de Il Ponte Casa che cede Gara 1 a Mantova. Le milanesi dopo un buon avvio faticano soprattutto in fase offensiva e non riescono a contenere l’agonismo delle avversarie. Adesso è già momento da dentro o fuori per le ragazze di coach Pinotti, che mercoledì, a Mantova, giocheranno per allungare la serie.

LA CRONACA - Partenza vivace con il Sanga che vola sul +6 grazie alle triple di Bonomi e Novati a cui rispondono Orazzo e Dell’Olio (12-6). Dopo i tiri liberi proprio di Dell’Olio arriva l’acuto di Madonna che piazza una tripla delle sue portando il punteggio sul 15-8 e inducendo al time-out la panchina mantovana.

Ospiti che inseriscono Llorente e giocano la carta della zona dispari mentre Orazzo continua a trovare la via del canestro; a 3’ dalla fine del quarto Coach Pinotti chiama quindi time-out sul punteggio di 17-14 per le milanesi. Toffali prende il comando delle operazioni in attacco piazzando ridando il +9 alle Orange con 6 punti consecutivi; l’ultimo canestro del quarto è però di Llorente, si va così al primo riposo sul 23-16.

Aumentano i contatti all’inizio della seconda frazione con Togliani che difende Madonna a tutto campo rallentando le azioni delle milanesi riportando così le ospiti sul -4 (25-21). Attacco ospite che si affida quindi a Ianez che trascina le proprie compagne addirittura al +3 (29-32) costringendo coach Pinotti al time-out. Con Mantova sul +5 inizia una fase di partita dominata dagli errori anche grossolani dei due attacchi, ne approfitta Bottazzi infilando la tripla del 29-37. Ci pensa Toffali dalla lunetta a sbloccare il punteggio per le Orange: si va quindi negli spogliatoi sul 31-37.

Al rientro in campo Bonomi trova subito la tripla ma arriva immeditata la risposta di Dell’Olio e Bottazzi che tengono le milanesi a sei lunghezze di distanza. Dell’Olio risponde presente e porta addirittura sul +9 le ospiti. Van Der Keijl e Toffali limitano i danni con un mini parziale di 4-0 che tiene le Orange sul -5.

A 3′ dalla fine del quarto da tripla di Toffali riporta le milanesi sul -3 accendendo definitivamente il gremitissimo PalaGiordani ma le ospiti non si scompongono trincerandosi dietro la zona. Si arriva ad un minuto dalla fine del periodo sul 45-50 con il ferro che dice di no ai tanti tiri aperti presi da Bonomi e Beretta.

Ianez e Bonomi si scambiano due triple nel primo minuto del quarto quarto. Ci vuole una tripla di Madonna per riportare il Sanga sotto di un solo possesso (53-55) quando mancano 7′ alla fine. Orazzo e Dell’Olio riportano il team mantovano sul +7 in una fase di partita in cui il Sanga fatica a trovare la conclusione dal pitturato. Ianez trova però la tripla del +8 portando coach Pinotti a chiamare time-out a 4′ dal termine.

Un paio di fischi arbitrali dubbi innervosiscono le padroni di casa e Orazzo ne approfitta segnando il canestro del +11 Mantova. Bottazzi è fortunata e, sullo scadere dei 24”, a 3 minuti dalla fine, segna un’improbabile tripla che vale il 55-69 che sembra chiudere la partita. Nell’ultimo minuto le ragazze di coach Pinotti provano a ricucire ma il risultato non cambia. Gara uno la vince Mantova per 59-71.

IL TABELLINO Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - San Giorgio MantovAgricoltura 59 - 70 (23-16, 31-37, 45-50, 59-70)



IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO : Toffali 17 (4/7, 1/4), Di Domenico NE, Novati* 5 (1/4, 1/4), Guarneri, Beretta 4 (2/3, 0/3), Penz* 6 (3/8, 0/8), Thiam, Van Der Keijl* 10 (5/8 da 2), Bonomi* 9 (0/1, 3/8), Hatch NE, Madonna* 8 (1/2, 2/5), Finessi NE Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 16/33 - Tiri da 3: 7/32 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 36 12+24 (Van Der Keijl 12) - Assist: 14 (Madonna 5) - Palle Recuperate: 7 (Novati 2) - Palle Perse: 13 (Penz 3)



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA : Dell'Olio* 13 (4/7, 1/2), Llorente 5 (1/4 da 2), Togliani 1 (0/1 da 3), Ianezic* 14 (1/3, 4/7), Petronio 3 (1/1, 0/3), Bevolo, Ndiaye, Bottazzi* 15 (1/2, 4/6), Labanca* 8 (2/4 da 2), Orazzo* 11 (5/7, 0/4) Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 15/30 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 40 9+31 (Orazzo 8) - Assist: 14 (Dell'Olio 3) - Palle Recuperate: 11 (Bottazzi 4) - Palle Perse: 16 (Orazzo 4)

Arbitri: Lenoci A., Scolaro A.