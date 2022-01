Serie A2 femminile, il Sanga Milano riparte dal PalaCicogna di Ponzano

Dopo tre settimane di pausa natalizia riprende la stagione de Il Ponte Sanga Milano che sabato 8 gennaio, covid permettendo, alle ore 19 sarà impegnato al Pala Cicogna di Ponzano per l'ultima trasferta del girone d'andata del Girone Nord del campionato di Serie A2 di basket femminile.

In una giornata di campionato dimezzata dai rinvii, quella tra Ponzano e Ponte Casa D'Aste rappresenta probabilmente la gara più attesa tra due squadre distanziate da soli due punti in classifica e che sono coinvolte nel lungo trenino di squadre che stanno cercando di assicurarsi la quinta piazza.

Le venete possono contare su uno dei centri più alti del campionato, Richelle Van Der Keijl che sta tenendo una doppia doppia di media con anche partite da 20 rimbalzi. Sull'arco le venete potranno affidarsi a

Greta Brunelli, giocatrice esperta che sta tirando con il 35% dai 6,75.

"Finalmente si riparte direi, dopo che l'anno scorso abbiamo giocato il 2 di gennaio, aspettare l'8 quest'anno sembra infinita questa pausa - afferma Paola Novati a poche ore del match - Abbiamo finito l'anno con una bellissima vittoria che ha portato molto entusiasmo".

"In questi giorni senza giocare - spiega Novati - ci siamo principalmente concentrati sul nostro modo di giocare, anche per re-inserire una giocatrice come Susi Toffali , in un sistema di gioco con persona nuove. Penso che la prossima sia una partita contro una squadra che sta facendo bene e che ha concluso con una vittoria importante su un campo difficile come quello di Mantova".

Entrando in sede di presentazione la Novati parla della Posaclima Ponzano: "Le definirei un po' una mina vagante, con un play e tiratrice con esperienza importante ed una lunga di grande fisicità. È una partita che può e deve essere alla nostra portata nella quale far vedere il bel gioco che siamo in grado di mettere in campo"