Serie A2 Femminile, il Sanga Milano torna alla vittoria: battuta l'Alperia Bolzano 75-56

"Dopo un settembre e ottobre ottimi e un novembre disgraziato temevo un po' questa prima partita di dicembre contro una Bolzano che sapevo avrebbe schierato Fall e che può contare sulla migliore marcatrice del campionato Ovner - parole e musica di Coach Pinotti al termine del match vinto dalle orange su Bolzano - Tutte stasera hanno portato il loro mattoncino, da Guarneri che ha giocato una partita da MVP a una Penz fantastica, ma tutte in generale hanno portato il loro contributo. Adesso ci sono due partite fondamentali e se vogliamo dire la nostra sul campionato dobbiamo vincerle entrambe".

La partita - Sanga che parte bene in attacco grazie ai canestri di Guarneri ma che non riesce a scappare via a causa dei numerosi rimbalzi offensivi concessi a Egwho. Le Orange riescono però a rimanere sempre in vantaggio grazie alle giocate di Penz e alla costanza del proprio capitano, mentre per le bolzanine spicca la prestazione di Ovner. È proprio la 11 delle red a riportare il punteggio in parità a 35 secondi dalla fine del primo quarto, parità che viene poi rotta da Vida che alla prima sirena fissa il punteggio sul 21-20.

Maggior agonismo all’inizio del secondo quarto ma le padroni di casa non si fanno sorprendere e grazie alle giocate di Madonna continuano a fare corsa di testa. Guarneri e Vida segnano i canestri che portano il Ponte Casa D’Aste in doppia cifra di vantaggio quando mancano 5 minuti all’intervallo lungo. Bolzano cerca la reazione ma si va comunque negli spogliatoi con il punteggio di 40-32.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Guarneri si conferma protagonista del match con due bei tagli che portano ad altrettanti canestri. Coach Sacchi si gioca la carta della zona, una scelta che paga visto che in poche azioni si passa dal +10 al “solo” + 5 per il Sanga. Coach Pinotti butta nella mischia Novati che risponde presente riportando le Orange sul +12 grazie a due canestri e un assist per la solita Guarneri.

Sanga che parte bene nell’ultima frazione con un parziale di 5-0 che di fatto chiude la partita. Le padroni di casa ne hanno di più e possono quindi amministrare fino al 75-56 finale.

Il tabellino ufficiale di Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano-Alperia Basket Club Bolzano 75-56. Parziali: 21-20; 19-12; 20-16; 15-8

Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano: Finessi ne, Novati 5, Guarneri 24, Beretta 3, Viviani 1, Laube, Penz 15, Vacchelli ne, Rapetti ne, Angelini ne, Vida 16, Madonna 11.

Alperia Basket Club Bolzano: Cremona 2, Servillo, Egwho 16, Fall 2, Ovner 12, Assentato 8, Desaler, Iob 2, Schwienbacher 8, Vella 6.