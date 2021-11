Serie A2 Femminile, si interrompe la striscia del Sanga: la Alpo vince all'overtime 75-81

Si chiude la striscia positiva, fatta di quattro vittorie consecutive, del Sanga Milano che non riesce ad aver ragione di un’ottima Alpo, capace di imporsi 75-81 all’overtime. E' stata una vera e propria battaglia quella del PalaGiordani una battaglia in cui la grinta delle ospiti non è stata contrastata per intero dalle Orange che, peraltro, hanno sprecato la palla per portare a casa i due punti.

La partita - Grande intensità sin dai primi minuti con il Sanga che va in testa grazie alla tripla di Penz e alle giocate di Vida. Le ospiti rispondono colpo su colpo fino al sorpasso avvenuto a 120 secondi dalla fine. Il primo quarto termina 15-16.

Nel secondo quarto Milano torna subito in vantaggio con Penz ed arriva fino al +3. Dopo il time out voluto dalla panchina di Alpo arriva la reazione delle venete che riescono a tornare in vantaggio. Il Ponte Casa D’Aste risponde e prova riallungare con Beretta e Novati. La frazione si chiude con l’uno su due dalla lunetta di Guarneri che vale il 31 pari all’intervallo.

Dopo la pausa lunga continua la battaglia di nervi. La partita si conferma combattuta e Alpo grazie a Diene prima e Marangoni poi torna a fare corsa di testa. Viviani con due triple tiene in corsa le Orange che subiscono però nell’ultimo minuto il parziale ospite che vale il 48-56 al minuto 30.

Nell’ultima frazione Pinotti prova a mischiare le carte in tavola e si affida alla zona dispari. Il Sanga riesce cosi ad essere più fluido ed efficace tanto da rimontare colpo su colpo. Ed a 38 secondi dalla fine arriva al 67-67. La difesa milanese sull’ultimo possesso di Alpo è perfetta e Madonna può gestire l’ultimo attacco. La numero 77 del Sanga trova la penetrazione giusta ma il ferro respinge il canestro della vittoria. Si va al supplementare.

All’overtime le ospiti si portano sul +4, vantaggio che si trascina fino al minuto finale. Madonna riporta il Sanga a -2, ma sulla rimessa le viene fischiata antisportivo, una scelta arbitrale che di fatto chiude il match. Finisce 75-81 per la Alpo.

Alla fine del match Coach Pinotti commenta cosi la sconfitta delle sue ragazze: “Dobbiamo fare i complimenti ad Alpo che ha fatto veramente una partita incredibile nonostante siano state costretti a ruotare solo sei giocatrici".

E ancora: "A noi è mancata la lucidità necessaria per tutta la gara e in particolare nel supplementare, dove loro avevano le lunghe fuori per falli e non ne abbiamo approfittato. Anche se leggendo le statistiche non sembra, siamo stati molli a rimbalzo e sbagliato molte scelte".

Netto il giudizio finale: "Abbiamo meritato di perdere, non è un dramma, torniamo in campo ad allenarci e sarà importante essere un pochino più umili, perché probabilmente durante le partite abbiamo anche un po’ di supponenza e quando giochi contro squadre così queste cose si pagano".

Il tabellino ufficiale di Il Ponte Casa D’Aste-GBC Sanga Milano-Mep Pellegrini Alpobasket 75-81. Parziali: 15-16; 16-15; 17-25; 19-11; 8-14

Il Ponte Casa D’Aste-GBC Sanga Milano: Di Domenico ne, Novati 4, Guarnieri 3, Beretta 6, Viviani 13, Laube, Penz 8, Vacchelli ne, Rapetti ne, Angelini ne, Vida 18, Madonna 21.

Mep Pellegrini Alpobasket: Marangoni 15, Packovski 17, Rosignoli 2, Pachera 2, Diene 13, Soglia ne, Bertoldi ne, Vitari 12, Mancinelli 20, Franchini.