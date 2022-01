Serie A2 femminile, il Sanga Milano si aggiudica il superclassico contro l'AS Vicenza: 74-68 il risultato finale

Torna alla vittoria il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano che fa suo il superclassico con l'AS Vicenza al termine di una partita equilibrata e a tratti molto intensa. “Vicenza ha fatto capire come ha fatto a vincere con Castelnuovo - commenta Coach Franz Pinotti a fine partita - ci ha messo davvero in difficoltà nel primo quarto. Devo fare i complimenti alle ragazze che non hanno mollato un secondo rimanendo compatte per poi piazzare il parziale di 19-11 del terzo quarto grazie ad una difesa spettacolare".

Il tecnico delle Orange ha parlato poi dell’esordio di Milica Popovic: “Ha fatto 3 allenamenti con noi e quindi valuto positivamente la sua gara; deve adattarsi al campionato e capire che l’A2 italiana è molto

fisica e spesso anche gli arbitraggi favoriscono l’intensità rispetto alla tecnica”.

La partita - Partenza forte delle ospiti che, grazie a due triple di Villaruel, trovano già nei primi 120 secondi il parziale di 8-0 che costringe coach Pinotti al primo time-out della gara. Al rientro in campo sono le triple

di Viviani e Beretta a tenere in scia le Orange mentre le vicentine continuano a fare corsa di testa grazie alle giocate di Villaruell e buona costanza a rimbalzo offensivo. Sul finire del quarto Monaco e Villaruell provano a lanciare la fuga delle ospiti frenate però dalla tripla sulla sirena di Novati che porta le squadre al primo riposo sul 15-24.

Nella seconda frazione il Sanga stringe le maglie in difesa mentre in attacco sono Guarneri e Popovic a guidare la rimonta delle Orange che si portano sul -3 grazie alla tripla di Madonna. Ed è sempre la numero 77

delle milanesi a firmare la parità a fil di sirena.

Secondo tempo che si apre con una super difesa del Sanga che poi sfrutta i contropiedi per piazzare l’8-3 che costringe la panchina vicentina al time-out. Al rientro in campo le giocate di Guarneri e la tripla di

Beretta valgono il primo vantaggio in doppia cifra per le milanesi. Vicenza cerca di reagire alzando il numero di contatti ma non basta a spaventare il Sanga che si presenta all’inizio dell’ultimo quarto sul 58-50.

Le Vicentine non ci stanno e guidate da un paio di canestri fortunosi di Villaruel trovano la parità a quota 60. A reagire è Madonna che con una tripla garantisce il vantaggio Sanga aprendo una fase della partita

equilibrata. Sanga che però riesce a gestire il finale di partita al meglio per chiudere senza particolari patemi sul 74-68



Il tabellino ufficiale di Il Ponte Sanga Milano-AS Vicenza 74-68. Parziali: 15-24, 39-39, 58-50, 74-68

Il Ponte Sanga Milano: Toffali* 17 (6/11, 0/3), Novati 7 (1/2, 1/4), Guarneri* 14 (4/6 da 2), Beretta* 10 (2/6, 2/5), Viviani 3 (1/3 da 3), Laube NE, Penz*, Vacchelli NE, Rapetti NE, Angelini 2 (0/1 da 2), Popovic 8 (4/6, 0/2), Madonna* 13 (1/3, 3/8) Allenatore: Pinotti U.



Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 17/17 - Rimbalzi: 36 11+25 (Guarneri 13) - Assist: 16 (Madonna 5) - Palle Recuperate: 5 (Toffali 2) - Palle Perse: 14 (Viviani 3)

AS Vicenza: Tonello* 9 (0/3, 3/6), Monaco 3 (1/2 da 3), Zadra NE, Garzotto, Mioni 3 (0/1 da 2), Sturma* 6 (3/8, 0/1), Villarruel* 32 (5/8, 6/9), Reschiglian NE, Chrysanthidou* 7 (3/8, 0/1), Tagliapietra* 8 (2/7, 0/4)

Allenatore: Zordan P.



Tiri da 2: 13/35 - Tiri da 3: 10/23 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 38 12+26 (Tonello 7) - Assist: 11 (Villarruel 4) - Palle Recuperate: 9 (Sturma 3) - Palle Perse: 19 (Sturma 6) - Cinque Falli: Chrysanthidou

Arbitri: Grieco C., Rodi M.