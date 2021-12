Sanga Milano, al PalaGiordani arriva l' Alperia Basket Club Bolzano

Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano dopo la trasferta contro il Castelnuovo Scrivia si appresta a ricevere le ragazze della Alperia Basket Club Bolzano. Le bolzanine arrivano al match del PalaGiordani valido per la nona giornata del Girone Nord della Serie A2 di basket femminile forti della vittoria contro Torino oltre alla necessità di cercare punti per allontanarsi dalla zona più scomoda della classifica.

Le ospiti potranno contare sulle giocate di Evelyn Ovner, ala svedese classe 1993 attualmente seconda nella classifica cannonieri, posizione conquistata grazie a ben quattro gare da oltre 20 punti.

La svedese è anche leader sotto i tabelloni per la sua squadra con quasi 9,6 rimbalzi e che potrà duellare con Emese Vida che si conferma prima nella classifica delle rimbalziste del girone.



"Per la prossima partita sarà importante recuperare quella pulizia e lucidità che ci ha contraddistinto in pre season e nelle prime partite di campionato - spiega Silvia Viviani in fase di presentazione del match al sito ufficiale del club - ci stiamo allenando intensamente e sono sicura che questo ci permetterà di arrivare domenica in campo molto preparate".

La playmaker Orange ha poi continuato analizzando gli impegni del prossimo mese: "Ora inizia un periodo abbastanza cruciale per noi, affrontiamo buonissime squadre ma che rimangono alla nostra portata".

"L’obiettivo - conclude l'atleta del Sanga - e le aspettative sono di riscattarci dopo le ultime partite e giocare una pallacanestro pulita, cosa che siamo in grado di fare! Inutile dire che le prossime partite saranno da affrontare con mentalità e intensità particolare, siamo consapevoli delle nostre capacità e dobbiamo farne un punto di forza."