Serie A2 femminile, il Sanga Milano chiude alla grande l'anno: battuta la Brixia Brescia 77-73

Squadra in casa Il Ponte Sanga Milano

Si chiude con una bella vittoria, al termine di una partita giocata con forza ed intensità, il 2021 del Sanga Milano che fa suo il derby con il Brixia Brescia. "Loro hanno giocato una partita stupenda - dichiara a fine match Coach Pinotti - il nostro merito è stato quello di reagire quando siamo stati sotto di 10 e riprendere tutto il lavoro fatto in settimana e su cui credo e crediamo molto".

E ancora: "È stata una partita da finale di Eurolega, con triple segnate l’una contro l’altra, un vero spot per la pallacanestro femminile. Dopo aver tirato male nella prima fase abbiamo trovato la via del canestro nel secondo tempo. Con la vittoria blindiamo il quinto posto, ma soprattutto mi piace quello che hanno mostrato le ragazze e pensiamo al lungo termine"

La partita - Partono forte le bresciane con un 10 a 0 di parziale che sembra indirizzare la partita. Girandola di cambi tra le fila Orange che nonostante alcune difficoltà al tiro riescono a smuovere il tabellino con grande intensità.

È però nel secondo quarto che il Sanga riesce a riportarsi sotto grazie ad un’ottima difesa che ha permesso a Madonna, Toffali e Penz di scatenarsi in contropiede mentre Guarneri e Novati garantiscono intensità. Per le bresciane è Zanardi a prendere in mano le operazioni e a riportare sul +13 le ospiti.

Terzo quarto equilibrato con Brixia che si mantiene avanti sempre di 10 lunghezze grazie alle giocate di Zanardi. Alla fine del quarto il Sanga si riporta sotto grazie ad un super parziale di 10-0 ispirato dalle triple di Madonna e Beretta, con Toffali brava a rubare palla e volare a canestro. Il quarto periodo è per cuori forti con le due squadre che non si risparmiano e ne nasce una partita punto a punto che si chiude solo negli ultimi due minuti.

Ad un minuto dalla fine è Beretta a trovare la tripla che porta in vantaggio il Sanga con Brixia che questa volta non riesce a reagire. Madonna dalla lunetta porta addirittura sul +5 le Orange e Toffali è bravissima a chiudere il match rubando palla e trovando un facile canestro da sotto che vale il +7 a sette secondi dalla fine. La solita Zanardi trova la tripla che però serve sole a fissare il risultato sul 77-73 finale.

Il tabellino ufficiale di Il Ponte Sanga Milano-RMB Brixia Brescia 77-73. Parziali 19-22; 10-20; 25-15; 23-16

Il Ponte Sanga Milano: Guarneri S. (C) 4 Beretta A. 14 Laube G. 0 Vida E. 12 Madonna T. 16 Di Domenico E. ne Novati P. 2 Viviani S. 0 Penz E. 10 Vacchelli C. ne Toffali S. 19 Angelini C. ne

RMB Brixia Brescia: Zanardi C. 27 De Cristofaro G. (C) 12 Scarsi M. 6 Rainis C. 4 Turmel A. 6 Gregori A. 0 Celani N. 0 Bonomi B. 18 Minelli B. ne Pinardi S. ne Tempia V. ne Pinardi M. 0