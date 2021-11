Serie A2 Femminile, il derby lo vince il Sanga Milano: al PalaGiordani termina 58-50

Dopo due sconfitte il Sanga Milano torna alla vittoria e lo fa nel derby del PalaGiordani contro il Carugate. Match che va alle Orange al termine di un confronto dai ritmi non particolarmente alti ed equilibrato fino alla fine.



“Potevamo sicuramente fare meglio - sottolinea Coach Pinotti a fine match - siamo partiti bene e poi ci siamo fatti riprendere. Quando il terzo quarto si è chiuso con il punteggio in parità temevo che potessimo

pagare psicologicamente le due sconfitte precedenti; ho chiesto quindi alle ragazze di ripartire dall’inizio eseguendo quello che avevamo preparato come se fosse uno spartito".

"Il fatto di concentrarsi sull’esecuzione ci ha liberato di testa e i risultati si sono visti - spiega il tecnico de Il Ponte - Segnalo la prestazione di Guarneri che oltre alle buone statistiche era ovunque in campo anche quando gli arbitraggi la penalizzano nonostante i tanti colpi che prende ogni partita".

E ancora: "Spero che si sia tornati in una fase ascendente dopo due sconfitte legati a degli episodi. Adesso testa alla partita contro Castelnuovo la partita che potrebbe fare da spartiacque nella corsa alla Coppa Italia, una partita fondamentale per il nostro prossimo futuro".



La partita - Partenza a giri bassi per entrambe le squadre con Carugate che ne approfitta per fare scappare grazie alle giocate di Diotti. Ma poi il Sanga che mette la testa avanti grazie ad un parziale di 6-0 firmato da

Laube, Madonna e Vida che indirizza la gara verso il 17-13 della fine del primo quarto.



Secondo quarto a ritmi non troppo diversi dal primo con il Sanga che allunga sul 20-13 grazie a Penz e Vida con Carugate che non approfitta di alcune triple aperte. Sanga che a metà del secondo quarto vola sul +12

grazie alla tripla di Beretta che conclude il parziale di 7-0 ispirato da Vida e Guarneri. Carugate contiene i danni e si va al riposo lungo sul 32-19.



Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Carugate apre con un parziale di 5-0 che induce coach Pinotti a chiamare time-out dopo meno di 90 secondi. Si chiude quindi la difesa delle Orange mentre l’attacco continua a fare fatica fino al bel canestro di Novati che riporta il Sanga in doppia cifra di vantaggio.

Carugate che reagisce portandosi sul -6 ma Beretta con 5 punti consecutivi a permette alle milanesi di conservare un significativo margine di sicurezza. I ritmi tornano bassi e così le carugatesi trovano la forza per trovare addirittura il pareggio a pochi secondi dalla fine del terzo quarto.



Nel quarto decisivo pronti via e Canova con un gioco da tre punti regala il vantaggio alla sua squadra. Risponde subito Guarneri che si inventa il canestro del pareggio a cui fa eco la bellissima tripla di Beretta che riporta il punteggio sul 48-45. Il Sanga allunga e Madonna porta il punteggio sul 55-45. Carugate non si arrende e torna a -5. Guarneri su assist di Madonna segna i due punti del +7 e nell’azione successiva Vida incassa il quinto fallo di Tulonen. E' di fatto la fine del match che si chiude sul 58-50 per il Sanga. Ed il PalaGiordani fa festa.

Il tabellino ufficiale di Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano-Blackiron-Rentpoint.it Carugate 58-50. Parziali:

Il Ponte Casa D’Aste - GBC Sanga Milano: Di Domenico ne, Novati 4, Guarnieri 8, Beretta 14, Viviani 3, Laube 2, Penz 4, Vacchelli ne, Rapetti ne, Angelini, Vida 13, Madonna 10.

Blackiron-Rentpoint.it Carugate: Faroni, Bairdo 6, Meroni, Nespoli, Usuelli, Diotti 11, Lavezzi 1, Canova 10, Grassia 2, Tulonen 18, Carmeli ne.