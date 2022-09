Sanga Milano, tutto pronto per il secondo Memorial Stefano Moretti

Tre giorni di inclusione, competizione, agonismo e pallacanestro nel ricordo di un grande amico del mondo Sanga, Stefano Moretti. Questi gli ingredienti della seconda edizione del Memorial Stefano Moretti che, dopo il successo dell’anno scorso, tornerà ad animare il PalaGiordani tra il 23 e il 25 settembre.

Una seconda edizione fortemente voluta da tutto il mondo Sanga e dal Gruppo Tramo – società di cui Stefano Moretti era CEO e Presidente – per ricordare quello che è stato presidente onorario delle Orange ma soprattutto un grande Amico, capace di trasmettere sempre la sua passione, energia, intelligenza e umanità.

Ad aprire la manifestazione il Torneo Under 15 Elite che vedrà protagoniste, oltre al Sanga, altre tre importanti società ovvero: Castelnuovo Scrivia (vincitrice del torneo dello scorso anno nella categoria under 14), Ororosa Bergamo e il BFM Milano. Le giovani cestiste torneranno quindi al PalaGiordani domenica mattina per le finali.

Sabato 24 settembre si aprirà con un triangolare di Baskin, la pallacanestro inclusiva in cui Stefano Moretti credeva molto e a cui ha riservato sempre enorme affetto. Le tigri del Sanga condivideranno il parquet con Il Futura Baskin e Opera in quelle che saranno le prime partite della stagione.

Nel pomeriggio avrà il via il torneo di A2 con i Tifosi del Sanga che potranno vedere per la prima volta in casa le proprie beniamine; ad aprire il quadrangolare saranno proprio le Orange che sfideranno l’Amatori Savona (inizio 16.30), mentre la seconda partita coinvolgerà l’Alma Patti e Costamasnaga (inizio 19.00).

Finali previste per domenica pomeriggio.

Paola Giovanazzi, moglie di Stefano Moretti, presentando il memorial ha ricordato che “Per Stefano il Sanga rappresentava i valori nei quali credeva. La passione, l’impegno, il rispetto e la determinazione che respirava in palestra erano tutto ciò che desiderava per se stesso e per gli altri. 23,24,25 settembre 2022 tre giorni per ricordare un amore vissuto intensamente”.

Un evento, il memorial a cui tiene molto anche Giovanni Di Maggio, CEO del gruppo Tramo: “Si tratta di un evento per non dimenticare mai Stefano. Con l’aiuto dell’amico Franz Pinotti (assoluto artefice del mondo Sanga) e di Andrea Pirola abbiamo dapprima condiviso e poi organizzato un evento commemorativo annuale che leghi la passione di Stefano per il Basket femminile, il Baskin e lo sport giovanile per tenere sempre vivo il ricordo nei confronti di un grande amico e sportivo che tanto ha dato al movimento in termini di risultati e di impegno personale concreto. Vogliamo supportare questo evento in modo tale che ogni anno sia ricordato Stefano”.

Infine, Franz Pinotti, fondatore del Mondo Sanga ha sottolineato come: “Siamo alla seconda edizione del Memorial Stefano Moretti e mi sembra ieri di vederlo in palestra a chiacchierare con le ragazze della serie A, o giocare con i ragazzi del Baskin. E’ un vuoto, una mancanza fondamentale per tutti noi. Questo evento è solo un piccolissimo modo di ricordarlo e di raccontarlo. Ma non basterebbe un libro per gli aneddoti e per quanto Stefano ha fatto per il Sanga. Una Passione che ci ha portato a condividere anni meravigliosi, mettendo sempre al centro il Progetto Educativo e Formativo di Ragazze e Ragazzi. Per tutti noi è un impegno la buona riuscita di questa tre giorni dedicata ai tre pilastri fondamentali del suo Credo: Serie A con l’Eccellenza; Settore Giovanile e Baskin come strumenti di Inclusione e formazione”.