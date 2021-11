Serie A2 Femminile, il Sanga Milano cede solo dopo quattro tempi supplementari

Il Sanga Milano perde la maratona contro il San Giorgio Mantova per 74-72. Ma sono necessari quattro overtime per decidere il vincitore di una gara equilibratissima in cui nessuna squadra ha mai avuto in mano il

controllo del match.

La partita - Dopo una partita caratterizzata da tanti errori da ambo le parti si arriva all’ultimo quarto sul 31 pari. Bottazzi è la protagonista dell’inizio del quarto con 5 punti che portano sul 36-33 le padroni di casa. A quattro minuti dalla fine le triple di Beretta e Madonna riportano il Sanga sul +2 . Llorente impatta a quota 39 ma subito Viviani riporta in vantaggio le sue con una bella penetrazione. Vantaggio che dura poco visto Llorente che firma l’ennesimo pareggio.

A 80 secondi dalla fine è Bottazzi a trova l’acuto con la tripla del 44-41. Il Sanga che trova subito la forza di reagire con il bel canestro di Novati che riporta il Sanga sul -1 a 50 secondi dalla fine. Le padrone di casa si affacciano quindi agli ultimi 10 secondi in vantaggio di un punto costringendo le ragazze di coach Pinotti al fallo sistematico. Giulia Monica segna solo uno dei due tiri liberi e Novati è brava a conquistarsi il viaggio in lunetta a un secondo dalla fine. L’ala Orange è glaciale dalla linea della carità e trova i due punti che mandano la gara al supplementare.

L'overtime - Al primo tempo supplementare la Viviani firma il 5-0 di parziale che permette alle Orange di fare corsa di testa. Le mantovane si aggrappano a Llorente e lunga argentina trascina le proprie compagne sul -1 a 43 secondi dalla fine. Il Sanga perde il possesso palla ma a rimediare è Novati che con una stoppata e recupero palla manda in lunetta Penz per il +3 ad una manciata di secondi dalla fine. Ma la Bottazzi a fil di sirena trova la tripla che costringe le due squadre al secondo supplementare.

Nel secondo overtime dopo 150 secondi le padrone di casa si trovano sul +2 ed è Penz di pura testardaggine a riportare il Sanga sul 57 pari a un minuto dalla fine. la girandola di tiri liberi per le due squadre non cambiano la sostanza e si va così al terzo supplementare sul 58-58

Nel terzo overtime Llorente, Bottazzi e Togliani portano sul +5 le padrone di casa quando il cronometro segna ancora 100 secondi di gioco. Le Orange cercano la reazione e Vida accorcia con un 2/2 dalla lunetta. Beretta a 22 secondi dalla fine trova la tripla del pareggio e non riuscendo però a completare un gioco da quattro punti sarebbe valso il vantaggio decisivo.

Nel quarto overtime Novati e Vida dalla lunetta portano sul 68-65 il Sanga ma Monica inventa il gioco da tre punti che offre l’ennesima parità alla partita. Laube e Viviani trovano quindi 4 punti ma Llorente fa altrettanto e si arriva così a quaranta secondi dalla fine sul 72-72. Llorente guadagna due tiri liberi e dalla lunetta regala il vantaggio decisivo alle padroni di casa. Il Sanga nell'ultima azione non concretizza ed il match termina con la vittoria di Mantova per 74-72.

Il tabellino ufficiale di San Giorgio MantovaAgricoltura Mantova - Il Ponte Casa D’Aste - GBC Sanga Milano 74-72. Parziali 11-12; 8-13; 12-6; 14-14. Overtime 29-27 (7-7; 6-6;

Il Ponte Casa D’Aste - GBC Sanga Milano: Di Domenico ne, Novati 9, Guarneri 4, Beretta 14, Viviani 14, Laube 2, Penz 14, Vacchelli ne, Rapetti ne,

Angelini ne, Vida 8, Madonna 7.

San Giorgio MantovaAgricoltura Mantova: Llorente 31, Togliani 5, Petronio, Bernardoni 4, Calzolari, Bottazzi 15, Monica 16, Ruffo, Errera n.e., Marchi, Petronio, Pizzolato 3.