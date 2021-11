Serie A2 Femminile, Crema è troppo superiore: Carugate rimedia 35 punti di scarto

E' vero e proprio sabato di passione quello che la Blackiron-Rentpoint.it Carugate vive al Palazzetto Cremonesi di Crema nel match contro la squadra super favorita per la vittoria finale del Girone Nord della Serie A2.

Troppo forti, per Carugate, le ragazze di Coach Diamanti che grazie ad una panchina lunghissima, ad una condizione fisica ed atletica superiore hanno la meglio per 85-50. Anche se, a onor del vero, va detto che Carugate non ha mai mollato e addirittura si è aggiudicata il quarto finale..

La partita - La partenza è stata soffocante per Carugate, la grande fisicità di Crema ha visto subito la squadra di casa scappare via, 26-7 il parziale alla fine del primo quarto. Con il vantaggio già accomulato in partenza e grazie ai cambi di altissimo livello, la partita è finita praticamente subito.

I parziali intermedi recitano 20-16; 29-15 e come detto, inaspettatamente, 10-12 per Carugate nel tempo finale. Rimane comunque più di qualche buona indicazione per coach Cesari. Da qui a mercoledì 17 novembre giorno in cui Carugate ospita Torino ci sarà tempo per lavorare.

Le migliori - Per Carugate la solita Tulonen che mette a referto 13 punti e la Canova che chiude a 10. Per Crema sugli scudi Liga Vente che chiude il referto in doppia doppia, 14 punti e 15 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di Basket Team Crema-Blackiron-Rentpoint.it Carugate: 85-50

Basket Team Crema: D'Alie R. 2 Melchiori F. 15 Leonardi F. 12 Pappalardo C. 11 Vente L. 14 Nori A. 16 Conte A. 6 Capoferri M. 4 Caccialanza P. (C) 2 Parmesani F. 0 Rizzi N. 3 Guerrini E. 0

Blackiron-Rentpoint.it Carugate: Faroni, Baiardo 5, Meroni 4, Nespoli 2, Usuelli 6, Diotti 7, Lavezzi, Canova 10, Grassia 3, Tulonen 13