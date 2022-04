Carugate espugna Mantova e si garantisce un'altra stagione in Serie A2

Colpaccio della Blackiron-Rentpoint.it Carugate che supera la San Giorgio Mantova Agricoltura, 45-52 il finale sul campo sangiorgino, e si garantisce un'altra stagione nel campionato di Serie A2 di basket femminile. Protagonista della vittoria della lombarde una Tulonen da 17 punti e 9 rimbalzi, Mantova, dal canto suo, conferma il periodo negativo nonostante i 12 punti realizzati da Bernardoni.

La partita - Primo quarto in sostanziale equilibrio, giocato punto a punto nel minuto finale ma con un livello basso di realizzazioni, 11-10 il parziale in favore di Mantova. Nel secondo quarto Carugate piazza un primo allungo aggiudicandosi la frazione per 10-16 ed andando al riposo lungo avanti di +5, 21-26 il risultato.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Carugate piazza l'allungo decisivo. La frazioe termina 10-18 per un risultato al minuto 30' di 31-44 per Carugate. Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. La frazione termina 14-11 per le padrone di casa ma il recupero non è sufficiente per evitare il ko. Carugate vince 45-52 e festeggia la permanenza matematica in Serie A2



Il tabellino San Giorgio MantovAgricoltura - Blackiron-Rentpoint.it Carugate 45 - 52 (11-10, 21-26, 31-44, 45-52)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Llorente* 8 (4/12 da 2), Togliani*, Dettori 1 (0/6, 0/2), Petronio, Bernardoni* 12 (5/8, 0/1), Pizzolato NE, Bottazzi 5 (0/1, 1/5), Monica* 9 (2/5 da 3), Ruffo* 8 (1/2, 2/3), Errera NE, Marchi 2 (1/3, 0/1) Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 11/34 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 38 7+31 (Llorente 10) - Assist: 4 (Bernardoni 2) - Palle Recuperate: 6 (Bernardoni 2) - Palle Perse: 18 (Llorente 5) - Cinque Falli: Llorente

BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Faroni, Baiardo 10 (1/5, 2/3), Meroni*, Nespoli* 10 (2/6, 2/2), Usuelli, Diotti* 10 (4/10, 0/2), Osmetti NE, Lavezzi, Canova* 5 (1/6, 1/2), Grassia NE, Tulonen* 17 (7/13, 1/3) Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 6/13 - Tiri Liberi: 4/4 - Rimbalzi: 36 5+31 (Meroni 10) - Assist: 8 (Diotti 5) - Palle Recuperate: 15 (Diotti 5) - Palle Perse: 14 (Tulonen 4)

Arbitri: Canali S., Rizzi A.