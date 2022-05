Sanga Milano missione compiuta, batte Alpo 60-73 e vola in semifinali Playoff

Missione compiuta per il Ponte Casa D’Aste che vincendo 60-73 in casa di Alpo si garantisce l’accesso alle semifinali playoff. Partita oltremodo solida per le ragazze di coach Pinotti che rimangono in controllo per tutto l'incontro passando il turno con pieno merito.

Coach Franz Pinotti a fine partita dichiara: "Loro sono partite forte mostrando tanta intensità a livello fisico e questo ha reso l'inizio più complicato; abbiamo resistito alla prima ondata e dopo abbiamo avuto sempre il pallino del gioco in mano con una bella prova di squadra dove ognuna ha portato il proprio mattoncino".

E ancora: "Sono soddisfatto della prestazione e credo ci siano ancora dei margini di miglioramento. Adesso ci aspetta una serie contro una squadra che è una spanna sopra le altre come Crema. Loro partono sicuramente favorite, molto più dello scorso anno quando riuscimmo nell’impresa di eliminarli…"

"In campionato - conclude Pinotti - siamo riusciti a farci rispettare. I playoff sono sempre affascinanti e io sono molto contento delle ragazze che alleno, sono un gruppo meraviglioso".

La partita - Partenza equilibrata con le milanesi che cercano subito il minibreak con due canestri rapidi di Madonna e Toffali a cui fa però seguito il pareggio di Alpo che si fa trascinare da Marangoni la quale a 3 minuti dalla fine del quarto ha preso oltre la metà dei tiri della squadra. È però Diene a segnare l’ultimo canestro del quarto che vale il 18-16 Alpo.

Due triple consecutive di Madonna riportano velocemente le milanesi in vantaggio, a dare manforte alla 77 delle Orange una super Novati che trova a sua volta 4 punti consecutivi che valgono il 20-26 che forza il coach di Alpo al time-out. Al ritorno in campo aumenta l’intensità fisica e con essa gli errori delle due squadre. Il Time-Out chiesto da coach Pinotti riordina le idee del Sanga che vola sul +10 grazie ad un parziale di 7-0. È però delle padroni di casa l’ultima fiammata che con Marangoni e Diene fissano il punteggio sul 30-35 con il quale si va alla pausa lunga.

Al rientro in campo le padroni di casa riportano subito il punteggio in parità ma le triple di Zelnyte e Madonna danno il là al break Orange che vale il +12. Marangoni e Mancinelli reagiscono per le venete riportandole sul -7 con cui si va all’ultimo riposo.

Nel quarto periodo le triple di Toffali e Novati portano le Orange sul +14 e sulle tribune si comincia a pensare che il match sia chiuso ma Rosignoli e Marangoni tengono vive le speranze di Alpo che si riporta sul -8. Madonna segna la tripla che ridà respiro al Sanga e mentre Marangoni cerca con ostinazione la via del canestro la tripla di Beretta chiude di fatto il match quando mancano 90 secondi da giocare.

Il tabellino di MEP Pellegrini Alpo - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 60 - 73 (18-16, 30-35, 47-54, 60-73)

MEP PELLEGRINI ALPO: Marangoni* 23 (4/15, 4/4), Packovski* 4 (2/3, 0/5), Rosignoli 10 (0/4, 3/6), Pachera NE, Diene* 7 (3/8, 0/2), Soglia* 4 (2/5, 0/1), Furlani NE, Vitari 2 (0/2, 0/1), Mancinelli* 10 (4/6, 0/3), Franco NE, Franchini NE Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 15/43 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 38 9+29 (Mancinelli 11) - Assist: 14 (Marangoni 5) - Palle Recuperate: 7 (Marangoni 3) - Palle Perse: 11 (Soglia 4)



IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 18 (6/11, 1/3), Novati 14 (4/8, 2/5), Guarneri* 14 (6/11 da 2), Beretta* 3 (1/4 da 3), Viviani, Laube NE, Penz, Zelnyte* 9 (2/5, 1/2), Angelini NE, Madonna* 15 (1/5, 4/8)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 45 8+37 (Novati 11) - Assist: 16 (Novati 6) - Palle Recuperate: 4 (Madonna 2) - Palle Perse: 11 (Guarneri 3)

Arbitri: Moratti M., Di Mauro A.