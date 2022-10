Serie A2 femminile, il Sanga Milano batte la Podolife Treviso 58-51

Squadra in casa

Squadra in casa Il Ponte Sanga Milano

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano inaugura la stagione 2022-2023 al PalaGiordani con una vittoria a spese di una Podolife Nuova Pallacanestro Treviso che ha mostrato grande carattere e determinazione.

Alla fine di una partita controllata saldamente dalle Orange fatta eccezione per alcune fiammate ispirate dalle ottime individualità del team veneto le milanese hanno portato a casa con merito i due punti.

Franz Pinotti a fine partita dichiara: “Dobbiamo fare i complimenti a Treviso che soprattutto nel terzo quarto grazie; noi abbiamo saputo rispondere tono su tono. Devo fare le complimenti alle mie ragazze, nonostante qualche passaggio a vuoto, hanno saputo vincere una partita difficile. Quando vai avanti anche di quindici punti e non riesci a chiudere la partita le cose si possono complicare. Mi porto a casa una vittoria al termine di una partita molto insidiosa in cui ho alternato ben 9 giocatrici. Abbiamo grandi potenzialità, e dobbiamo ancora affinare gli automatismi e per questo dobbiamo continuare ad allenarci al meglio”.

La partita - Partenza contratta per entrambe le squadre con le trevigiane che si appoggiano sulle giocate di Egwho e Rosset per trovare punti mentre il Sanga reagisce con Bonomi e Penz. Il primo allungo è tutto delle milanesi che forzano le ospiti al time out grazie al parziale di 6-0 firmato da Novati, Guarneri e Bonomi. La prima frazione si chiude quindi su 18-11 per le padroni di casa.

Ci vogliono quasi quattro minuti per vedere il primo canestro del secondo quarto, a segnarlo è Amabiglia che riporta Treviso sotto di quattro lunghezze. Il Sanga non si scompone e nonostante la difesa a zona delle ospiti continua a controllare il match grazie ai 10 punti messi a segno da Madonna e Hatch. Il quarto, caratterizzato da ritmi piuttosto bassi si chiude sul 31-18 per le Orange.

Più frizzante l’inizio del secondo tempo, con Ramò e Rosset che alzano i giri del motore riportando sul -6 le ospiti nonostante le belle giocate di Guarneri e Madonna. Il time-out chiamato da coach Pinotti non sembra avere gli effetti sperati e l’inerzia della partita rimane nelle mani delle trevigiane.

Un bel canestro di Van Der Keijl frena l’emorragia, e mentre Treviso prova ad alzare l’intensità fisica è Novati a trovare i due punti che riportando a +9 il Ponte Casa D’Aste. Madonna inventa per Van Der Keijl che riporta il Sanga in vantaggio in doppia cifra ed è proprio sul 46-35 che si va all’ultimo riposo.

Treviso non ne vuole sapere di mollare e grazie ai canestri di Zagni e Vespignani torna sul -8 dopo che Penz aveva regalato alle Orange il massimo vantaggio (+16). A 5’ dalla fine Rosset su una brutta persa di Beretta porta addirittura sul-6 le sue. È Madonna a prendersi la responsabilità segnando una tripla delle sue e riportando le milanesi sul +8.

Negli ultimi due minuti il Sanga gioca sapientemente con il cronometro con Madonna che alza la voce anche a rimbalzo conducendo le Orange alla vittoria per 58-51.

Il tabellino di Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Podolife Treviso 58 - 51 (18-11, 31-18, 46-35, 58-51)

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali 2 (1/3, 0/2), Novati* 7 (2/10, 1/2), Guarneri 7 (1/4 da 2), Beretta 2 (1/3, 0/2), Penz* 6 (0/4, 2/4), Thiam NE, Van Der Keijl* 10 (5/8 da 2), Bonomi* 7 (2/8, 1/7), Hatch 5 (1/1, 1/1), Madonna* 12 (0/2, 3/5), Serralunga NE, Finessi NE Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 13/43 - Tiri da 3: 8/23 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 43 12+31 (Van Der Keijl 8) - Assist: 12 (Toffali 2) - Palle Recuperate: 8 (Novati 2) - Palle Perse: 12 (Beretta 3)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 5 (1/3, 1/2), Vespignani* 6 (2/4, 0/3), Diodati, Amabiglia 3 (0/1, 1/4), Gatti, Egwho* 6 (3/7 da 2), Rosset* 15 (6/14, 1/2), Tramontin NE, Cagossi NE, Gini 3 (0/1, 1/1), Ramò* 7 (1/5, 1/2), Volpato 6 (3/6 da 2) Allenatore:

Iurlaro F. Tiri da 2: 16/43 - Tiri da 3: 5/14 - Tiri Liberi: 4/7 - Rimbalzi: 38 6+32 (Vespignani 9) - Assist: 10 (Vespignani 4) - Palle Recuperate: 9 (Ramò 3) - Palle Perse: 13 (Vespignani 3) Arbitri: Farneti S., ZARA M.